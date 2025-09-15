Duas pessoas morrem após beberem dentro de carro e inalarem gases

Duas pessoas morreram após inalarem gases tóxicos enquanto dormiam dentro de um carro no município de Igaci, no interior de Alagoas. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (15/9). Os nomes das vítimas não foram divulgados.

No início, os investigadores chegaram a suspeitar de um assassinato. No entanto, com o apoio da perícia, foi constatado que os corpos apresentavam sinais de intoxicação por monóxido e dióxido de carbono — substâncias que, quando inaladas, podem provocar asfixia e parada cardiorrespiratória em poucos minutos.

Segundo a polícia, as vítimas haviam estacionado o veículo em uma estrada de barro para beber. Em seguida, adormeceram dentro do carro. Uma possível falha mecânica teria causado o vazamento do gás.

Uma das vítimas morreu ainda no local. A outra chegou a ser socorrida com vida e levada para um hospital da região, mas não resistiu.