28/09/2025
Duas regiões do DF ficarão sem energia nesta segunda-feira (29/9)

O fornecimento de energia elétrica será interrompido em regiões do Gama e do Paranoá, nesta segunda-feira (29/9), para a realização de serviços de modernização da rede elétrica.

Segundo a Neoenergia Brasília, a suspensão no Gama será das 9h às 15h, no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Lote 50, Chácaras 35, 37 e Paraíso.

No Paranoá, a interrupção será das 10h às 16h na DF-001, Chácaras 56 e 58.

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio.

Segundo a empresa, em caso de interrupções não previstas, os consumidores devem registrá-las no telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, com aparelho adaptado.

