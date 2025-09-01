Duas regiões do DF ficarão sem energia nesta terça-feira (2/9)

Moradores do Guará e do Paranoá terão o fornecimento de energia interrompido, de forma temporária, nesta terça-feira (2/9). O desligamento ocorrerá das 10h às 16h.

De acordo com a Neoenergia Brasília, a suspensão do fornecimento é para a execução de serviços de modernização e manutenção da rede elétrica nas duas regiões.

Segundo a companhia, no Guará, o fornecimento será temporariamente interrompido na QE 26. Já no Paranoá, a suspensão será nas quadras 23, 26 e 27. A interrupção serve para garantir a segurança dos profissionais e da população.

Leia também

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outras regiões do Distrito Federal. Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.