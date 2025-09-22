Dudu Camargo critica mudanças de comportamento de Yoná em “A Fazenda 17″: “Está atacada”

Dentro do reality show “A Fazenda 17”, cresce entre os participantes a percepção de que Yoná Sousa vem mudando sua postura no confinamento, como no relacionamento com outros peões, reações emocionais e posicionamento público, observados de forma crítica. Em conversa com Gabily na noite deste domingo (21/9), Dudu Camargo acusou Yoná de afastamento: “Ela mudou completamente … está atacada, não fala nem oi”.

Já Gabily, com quem Yoná já teve um desentendimento, rebateu dizendo haver uma diferença entre mudança e autenticidade, e que Dudu não deveria forçar uma adaptação para manipular impressões dentro do jogo.

“Não acho legal você botar esse tipo de fermento. Deixa ela ser quem tem que ser, se não você estará dando a vitória pra ela, você vai narrar o que ela tem que ser aqui dentro? Não. Você tem que deixar ela ser quem é de verdade” disse Gabily, ao que Dudu respondeu: “Mas eu não narro. Ela é tão na dela mesmo, que só acata o que é conveniente a ela. Tá lá. Eu não concordo. Mudou? Não, tá lá”, comentou Dudu, afirmando que acredita que a dinâmica muda muito rápido, já que Yoná saiu de protagonista para planta com suas novas atitudes.

Treta entre Yoná e Gabily aconteceu na última sexta-feira (19/9) Reprodução: RecordPlus Yoná Sousa em "A Fazenda 17" Reprodução: Record Dudu Camargo solta o verbo sobre plantas no reality: "Desperdício de iogurte" Reprodução: Record Cantora Gabily Reprodução: Instagram/Gabily Os dois já tiveram um romance rápido e hoje são amigos Reprodução: Instagram/Gabily

Yoná esteve nas rodas de conversa de peões por conta de conflitos, entre eles, o exato episódio em que teria mostrado os seios para Wallas Arrais durante uma discussão no quarto, afirmando ter se sentido coagida, o que gerou pedido de expulsão pelos espectadores. A Record decidiu que a atitude não violava as regras do programa.

Também se fala que ela evita alguns confrontos diretos, ou age de modo estratégico: interage menos com certos peões, aceita apenas partes das críticas ou pedidos, e isso alimenta narrativas como a de “protagonista que virou planta”, usada por Dudu para criticar sua visibilidade.

Outra polêmica recente envolvendo seu nome foi sua participação no Tribunal Rural, dinâmica proposta pela produção que trouxe à tona os desentendimentos entre ela e Wallas, com testemunhas convidadas para debater o episódio de interação intensa entre eles.

O diálogo entre Dudu e Gabily reflete o clima tenso da casa: ela, muito abalada emocionalmente, relata crise de ansiedade motivada pelo que considera atitude negativa de Yoná; ele acusa-a de estar exagerando ou alterando comportamento para favorecer sua imagem. Todos estes eventos reforçam uma narrativa de rivalidade emocional, jogo psicológico e busca por protagonismo dentro do reality.