Dupla é condenada a mais de 70 anos de prisão por morte de homem em Rio Branco; VEJA

A 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco condenou Misael da Silva Viana Cacau, conhecido como “Cabelinho”, e Raygleson Ramos Barbosa pelo assassinato de Yuri de Melo Araújo, ocorrido em outubro de 2024, no bairro Carandá, em Rio Branco. Somadas, as penas ultrapassam 70 anos de prisão.

Misael foi sentenciado a 31 anos de reclusão e Raygleson a 42 anos, ambos em regime fechado. Eles foram considerados culpados pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, ameaça e participação em organização criminosa. A absolvição ocorreu apenas em relação à acusação de corrupção de menores.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC), os condenados, acompanhados de um adolescente e de outros comparsas ainda não identificados, invadiram a residência da vítima. No local, estavam também a esposa, os filhos pequenos e a avó de Yuri. Armados, os criminosos ameaçaram a família e obrigaram a vítima a sair do banheiro, onde tentava se esconder, executando-o a tiros diante dos parentes. Após o crime, os familiares foram expulsos do bairro.

As investigações apontaram que a ação foi motivada por disputa entre facções criminosas. Integrantes do Comando Vermelho acreditavam que Yuri estaria repassando informações a um grupo rival. Contudo, não foram encontradas provas de que ele tivesse antecedentes criminais ou vínculos com organizações criminosas.

O promotor de Justiça Carlos Pescador destacou a agilidade do processo. “Em apenas 11 meses foi possível alcançar a resolução definitiva do caso, com a responsabilização dos envolvidos e a efetivação da justiça em tempo célere”, afirmou.