É fake: DER desmente que “pardal” multe a longas distâncias no DF

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um motorista afirma que os oito novos radares de velocidade na Via Estrutural seriam capazes de registrar a velocidade dos veículos a longas distâncias. Segundo ele, os equipamentos conseguiriam captar a velocidade mesmo metros antes de o veículo se aproximar ou se afastar do radar.

A informação, no entanto, foi desmentida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

Veja o vídeo:

“Esse radar que está passando aí em cima, ele é assim porque tem uma câmera que pega a longa distância. Não adianta você frear só perto do radar, não. Ele [o radar] pega lá de trás você. O radar pega tudo. A câmera fica apontada para trás, e a de baixo [câmera] só tira foto agora. Qualquer momentinho que você acelerar aqui, você tá levando multa”, diz o condutor que gravou o vídeo.

A pasta esclareceu que a mudança com os novos equipamentos é apenas a utilização do laço não intrusivo por meio de pórticos no registro das infrações. Logo, não interfere no aumento do alcance da captação da velocidade dos automóveis que transitam pela via.

“A troca ocorre devido à necessidade de atualização tecnológica para utilização em pavimento de concreto pelo DER”, informou o departamento.

Trata-se de uma tecnologia usada para detectar veículos sem precisar cortar o asfalto, diferente dos sensores intrusivos. A principal mudança é que agora as infrações de trânsito estão sendo registradas por sensores que ficam instalados em pórticos e que não precisam ser embutidos no asfalto.

Os pardais foram instalados na última terça-feira (17/9). A ação faz parte de um contrato vigente do órgão para ampliar o sistema de fiscalização eletrônica.

Ao todo, o contrato prevê 15 equipamentos, com uma parte já tendo sido instalada anteriormente pela equipe técnica do DER-DF. O investimento mensal é de aproximadamente R$ 1,84 milhão, valor destinado não apenas à instalação, mas também à manutenção, operação e monitoramento de todo o sistema.

“Os pontos de instalação foram definidos com base em estudos técnicos de engenharia de tráfego, índices de acidentes e necessidade de disciplinar o fluxo de veículos, sempre considerando a preservação de vidas”, disse o DER-DF em nota.

Os novos radares já estão funcionando e estão multando os motoristas que ultrapassarem em mais de 20% a velocidade máxima de 80km/h permitida na via Estrutural.