É HOJE! 3º Festival do Carneiro une gastronomia, música e solidariedade em Rio Branco

O tão esperado 3º Festival do Carneiro, promovido pela Loja Maçônica Manoel Marinho Monte nº 08, acontece neste sábado (20), a partir das 16h, na Chácara Modelo, em Rio Branco. O evento beneficente promete oferecer uma tarde inesquecível, combinando alta gastronomia, música ao vivo e solidariedade.

Com expectativa de receber 1.500 pessoas, a iniciativa já se consolidou como referência na cidade, não apenas pela qualidade gastronômica, mas também pelo propósito nobre: todo o valor arrecadado será destinado às ações assistenciais e filantrópicas da Loja Maçônica, beneficiando diretamente a comunidade local.

Segundo o organizador Fabrício Pinheiro, a terceira edição será ainda mais especial. O festival terá seis horas de open food com 15 estações de pratos variados, todos à base de carne de carneiro. A equipe gastronômica inclui o grupo Assadores da Amazônia e chefs renomados, incluindo um especialista libanês, garantindo receitas exclusivas e uma experiência completa de sabores.

A programação musical também promete agitar o público. A banda de rock Machine Blues e a sertaneja Gil e Banda animam a tarde, enquanto a atração nacional Léo Rodriguez se apresenta durante a noite. Nos intervalos, o DJ Carlos mantém a energia com uma seleção de hits variados.

O festival é uma excelente oportunidade para aproveitar momentos com a família e amigos, em um ambiente confortável e com infraestrutura completa, incluindo amplo estacionamento e fácil acesso. Os ingressos do primeiro lote promocional estão à venda por R$140, oferecendo a chance de degustar boa gastronomia e contribuir com causas sociais em Rio Branco.