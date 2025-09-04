É hoje! Ingressos para o show de Alok em Rio Branco começam a ser vendidos nesta quinta-feira

Rio Branco se prepara para uma noite histórica! As vendas de ingressos para o show do DJ Alok, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, serão abertas hoje, às 17h.

O evento acontecerá no dia 3 de outubro, em Rio Branco, e promete reunir milhares de pessoas para uma experiência inesquecível, com produção de alto nível e uma estrutura que vai transformar a noite da capital acreana.

A organização reforça que a procura deve ser intensa e recomenda que o público garanta seus ingressos o quanto antes para não ficar de fora.

“É um grande momento para Rio Branco. Estamos trazendo um dos artistas mais renomados do mundo, e queremos que todos vivam essa experiência com segurança, energia e muita música boa”, destaca Johnnes Lisboa, proprietário da Inove Eventos.

As vendas estarão disponíveis a partir das 17h no site oficial e pontos físicos autorizados.