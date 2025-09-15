É oficial! Rogeria Rocha se casa com pastor em cerimônia intimista em Rio Branco; VEJA FOTOS

A influenciadora acreana Rogéria Rocha e o pastor Cristian Felicidade oficializaram a união em uma cerimônia intimista realizada em Rio Branco. O casamento aconteceu no restaurante Manto Verde e contou com a presença de familiares e amigos mais próximos do casal, no último final de semana.

Nas redes sociais, Rogéria compartilhou registros do momento especial, que recebeu grande repercussão entre seguidores e admiradores. “Sr. e Sra. Felicidade ❤️”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

A celebração teve vestido assinado por Edna Fashion, penteado de Edilson Delira e Lene Holanda Hair, maquiagem de Fernanda Ricarte Makeup e buquê produzido por Lu Florista. O ensaio fotográfico do evento ficou por conta de Casamentos por Casal Santana.

Nos comentários, amigos e fãs desejaram felicidades ao casal e destacaram a beleza da cerimônia.

Confira as fotos: