É primavera: frente fria, chuvas e ciclone marcam virada de estação

A primavera começa oficialmente às 15h19 desta segunda-feira (22/9) e a virada da estação coincide com a chegada de uma frente fria, impulsionada por um ciclone extratropical no Atlântico Sul. Segundo a Climatempo, o sistema deve trazer instabilidades em várias regiões do país.

Os ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão atmosférica – regiões causadoras de tempo adverso em grande escala – que surgem normalmente em latitudes médias. Eles são formados pelo contraste de temperaturas de diferentes massas de ar (quente e fria).

De acordo com a Climatempo, a tendência é de queda nas temperaturas já nesse início da primavera, especialmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Risco de temporais

No Sul, a chuva diminui entre o fim do dia e esta próxima terça-feira (23/9), mas ainda há risco de ventania e temporais em áreas de Santa Catarina e do Paraná. As rajadas mais fortes podem superar 70 km/h em faixas dos dois estados.

No Rio Grande do Sul, as áreas de instabilidades se concentram mais do centro para o norte do estado, com chuva por vezes forte no começo do dia. Porto Alegre (RS) varia de 13°C a 19°C hoje, com chuva de manhã e aberturas à tarde; na terça faz 10°C a 22°C, e na quarta (24/9) esfria um pouco mais (12°C a 16°C), já com tempo mais firme.

Em Santa Catarina e no Paraná, o contraste de ar quente com o ar frio que avança aumenta o potencial de rajadas e granizo isolado.

Florianópolis (SC) vai de 14°C a 21°C nesta segunda com pancadas e trovoadas; na terça, 10°C a 22°C com muitas nuvens; na quarta, 13°C a 20°C.

Já Curitiba (PR) encara chuva e trovoadas hoje, com 12°C a 21°C; na terça a mínima despenca para 6°C e a máxima vai a 21°C, e na quarta fica entre 8°C e 17°C, com céu fechado em boa parte do dia.

Frio no Sudeste e chuva no Centro-Oeste

No Sudeste, a frente fria encontra ar quente e úmido e organiza linhas de instabilidade, especialmente entre o fim da manhã e a noite desta segunda.

Em São Paulo (SP), o alerta é para pancadas com raios e rajadas de 60 a 80 km/h. Chove forte em curtos períodos e não se descarta alagamento pontual.

A capital paulista varia hoje de 17°C a 26°C e tem noite chuvosa; na terça, 13°C a 19°C com tempo fechado e garoa; na quarta, 13°C a 18°C; e na quinta-feira (25/9), sensação de frio, com 13°C a 17°C.

No Rio de Janeiro (RJ), o dia começa com sol e calor, máxima perto de 40°C, mas as nuvens crescem e há risco de pancadas com raios à tarde e à noite; a virada vem na terça, quando a temperatura cai para 19°C a 24°C com chuva. Na quarta, os cariocas enfrentam de 18°C a 22°C, com chuva persistente; na quinta, tempo chuvoso e máxima ao redor de 18°C.

Em Belo Horizonte (MG), a previsão é de calor e sol até a tarde, com pancadas à noite e 18°C a 35°C.

Em Vitória (ES), a segunda ainda é de tempo mais firme e abafado (22°C a 33°C), mas a umidade aumenta: terça com pancadas (20°C a 29°C), quartainstável (21°C a 23°C) e quinta chuvosa e fresca (18°C a 21°C).

No Centro-Oeste, as instabilidades ganham terreno. Campo Grande (MS) tem chuva e trovoadas nesta segunda (17°C a 29°C) e melhora já na terça, com 13°C a 27°C e sol; quarta volta a aquecer (16°C a 30°C).

Em Cuiabá (MT), as pancadas chegam entre a tarde e a noite (26°C a 36°C), a terça esfria e fica úmida (22°C a 29°C), a quarta volta a aquecer (22°C a 33ºC).

Brasília (DF) tem pancadas à tarde e à noite nesta segunda (20°C a 32°C); a terça segue instável (17°C a 29°C). Em Goiânia (GO), são esperadas pancadas entre a tarde e a noite de hoje (21°C a 30°C).

Litoral do Nordeste tem pancadas rápidas

Em Salvador (BA), o início da estação traz sol e chuva pela manhã, seguido de aberturas à tarde e noite com poucas nuvens.

As temperaturas variam de 21°C a 32°C nesta segunda, subindo para 33°C na terça. A partir de quarta, o céu fica mais carregado, e as máximas recuam para 27°C.

Aracaju (SE) inicia a semana com muitas nuvens e máxima de 28°C. A partir de terça, retornam as pancadas entre manhã e noite, mantendo mínima entre 23°C e 24°C.

Já Maceió (AL) registra 23°C a 28°C nesta segunda, com pancadas rápidas de manhã e tarde nublada; na terça, o tempo abre mais, mas na quarta a chuva volta com força.

De Recife (PE) a João Pessoa (PB), o tempo fica parecido: segunda com sol e chuva pela manhã e tarde de melhora, máximas chegando a 32°C/33°C em Recife e 28°C em João Pessoa.

Na terça, o padrão se repete, e na quarta as pancadas voltam, especialmente à tarde e à noite, elevando a umidade.

Fortaleza (CE) e Natal (RN) seguem com temperaturas mais amenas, entre 25°C e 30°C. Em Fortaleza, há chance de chuva fraca nesta segunda, mas a terça e a quarta tendem a ser mais firmes, com sol e muitas nuvens. Natal permanece nublada e sem chuva até quarta, quando aumenta a possibilidade de pancadas rápidas.

Em São Luís (MA), o tempo fica fechado por nuvens, mas sem previsão de chuva até quarta, com variação de 25°C a 32°C. Já em Teresina (PI), o destaque é o calor: a capital registra 35°C nesta segunda e pode chegar a 38°C na terça e na quarta, com umidade mínima em torno de 22% a 25%, cenário de atenção para desconforto térmico e ar seco.

No Norte, o padrão é de maior estabilidade. Belém (PA) e Macapá (AP) seguem com sol e variação de nuvens, temperaturas entre 24°C e 33°C, e sem previsão de chuva até quarta. Manaus (AM) também mantém dias abafados, de 26°C a 34°C, com nebulosidade mais intensa à tarde, mas sem registro de instabilidade.

A exceção é Rio Branco (AC), que passa de máxima de 35°C nesta segunda para 29°C na terça, com chuva espalhada ao longo do dia, voltando a registrar pancadas isoladas na quarta.