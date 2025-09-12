EA FC 26 Mobile vira a página: reset, táticas novas e códigos; veja tudo

O EA Sports FC 26 Mobile (Android e iOS) ganha a grande atualização anual em 26 de setembro, iniciando a temporada 25/26 com cara nova, ajustes de gameplay e conteúdo renovado no Ultimate Team. Assim como acontece todo ano no mobile, parte do progresso é reiniciada, mas você recebe recompensas conforme o GER (Overall) final do seu time na temporada que termina.

O que muda com a atualização

Reset sazonal (mobile): elenco (itens de jogador), moedas , joias e histórico em ligas são zerados; você recebe pacotes e itens conforme o GER final do seu esquadrão.

Visual e interface: novo lobby de partida (capitães frente a frente), HUD mais limpa e animações de gol aprimoradas.

Jogabilidade: arbitragem mais precisa nas faltas, passes com melhor leitura e condução mais ágil.

Táticas: novos esquemas como 4-2-1-3 e 4-1-3-2 ampliam as opções estratégicas.

Eventos Sazonais: seguem trazendo cartas especiais baseadas no desempenho real (UCL, Premier League, LaLiga, Bundesliga etc.).

Como atualizar

Nada de reinstalar: quem já tem o app só precisa atualizar pela Google Play ou App Store (se o aparelho for compatível).

Requisitos de sistema (mínimos)

iOS/iPadOS: iPhone 6s, iPod touch (7ª gen), iPad mini 4, iPad Air 2, iOS 13+ .

Android: Android 6.0+ , 1,5 GB de RAM e CPU Quad-Core 1.8 GHz ou superior.

Atenção: modelos com GPU PowerVR Rogue GE8320 (ex.: Galaxy A10 e Redmi 6A) deixam de ser compatíveis após a atualização de setembro.

Dicas para recomeçar bem

Entre em uma liga: disputa, recompensas e networking aceleram sua evolução.

Missões diárias: caminho mais fácil para moedas/joias sem gastar.

Suba o GER: treine atletas e use cartas excedentes da mesma posição para ganhar tempo.

Montagem Automática: um toque monta o XI com os maiores Overalls por posição.

Códigos de recompensa (mobile)

Os códigos aparecem em lives, redes sociais e datas comemorativas.

Recentes (podem expirar): KROOSISYOURS → Toni Kroos (104 OVR) BUNDLEBOOST → 1x Jogador (104–111 OVR)

Como resgatar: use a página oficial de resgate (Redeem EA FC Mobile) e insira o código; se constar expirado, aguarde novos códigos que costumam sair no aniversário do jogo, em setembro.

