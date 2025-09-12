EA FC 26 Mobile vira a página: reset, táticas novas e códigos; veja tudo

O EA Sports FC 26 Mobile (Android e iOS) ganha a grande atualização anual em 26 de setembro, iniciando a temporada 25/26 com cara nova, ajustes de gameplay e conteúdo renovado no Ultimate Team. Assim como acontece todo ano no mobile, parte do progresso é reiniciada, mas você recebe recompensas conforme o GER (Overall) final do seu time na temporada que termina.
O que muda com a atualização
-
Reset sazonal (mobile): elenco (itens de jogador), moedas, joias e histórico em ligas são zerados; você recebe pacotes e itens conforme o GER final do seu esquadrão.
-
Visual e interface: novo lobby de partida (capitães frente a frente), HUD mais limpa e animações de gol aprimoradas.
-
Jogabilidade: arbitragem mais precisa nas faltas, passes com melhor leitura e condução mais ágil.
-
Táticas: novos esquemas como 4-2-1-3 e 4-1-3-2 ampliam as opções estratégicas.
-
Eventos Sazonais: seguem trazendo cartas especiais baseadas no desempenho real (UCL, Premier League, LaLiga, Bundesliga etc.).
Como atualizar
Nada de reinstalar: quem já tem o app só precisa atualizar pela Google Play ou App Store (se o aparelho for compatível).
Requisitos de sistema (mínimos)
-
iOS/iPadOS: iPhone 6s, iPod touch (7ª gen), iPad mini 4, iPad Air 2, iOS 13+.
-
Android: Android 6.0+, 1,5 GB de RAM e CPU Quad-Core 1.8 GHz ou superior.
-
Atenção: modelos com GPU PowerVR Rogue GE8320 (ex.: Galaxy A10 e Redmi 6A) deixam de ser compatíveis após a atualização de setembro.
Dicas para recomeçar bem
-
Entre em uma liga: disputa, recompensas e networking aceleram sua evolução.
-
Missões diárias: caminho mais fácil para moedas/joias sem gastar.
-
Suba o GER: treine atletas e use cartas excedentes da mesma posição para ganhar tempo.
-
Montagem Automática: um toque monta o XI com os maiores Overalls por posição.
Códigos de recompensa (mobile)
Os códigos aparecem em lives, redes sociais e datas comemorativas.
-
Recentes (podem expirar):
-
KROOSISYOURS → Toni Kroos (104 OVR)
-
BUNDLEBOOST → 1x Jogador (104–111 OVR)
-
-
Como resgatar: use a página oficial de resgate (Redeem EA FC Mobile) e insira o código; se constar expirado, aguarde novos códigos que costumam sair no aniversário do jogo, em setembro.
