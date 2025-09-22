EA FC 26: primeiras impressões e o que realmente mudou e o que ficou igual

Testamos as novidades que chegam em 26 de setembro para consoles e PC. A EA mirou nos ajustes finos: defesa menos automática, goleiros mais seguros, dois “sabores” de gameplay e modo Carreira turbinado. Vale o upgrade? Resumimos os pontos-chave antes da compra.

Jogabilidade: dois estilos, duas experiências

Competitiva (online) : partidas mais rápidas, dribles mais precisos, linhas defensivas menos assistidas . Exige leitura e timing — adeus marcação “no piloto”.

Autêntica (offline): ritmo mais cadenciado e posicionamento realista; goleiros e defensores com intervenções mais críveis. Disponível em Carreira, Torneios e Jogo Rápido (você escolhe).

Goleiros & defesa: promessas cumpridas

Menos “rebote no pé do atacante” : animações novas priorizam espalmadas para fora.

Botes e carrinhos: quando bem executados, recompensam; errar abre espaço às transições.

Gráficos & acessibilidade

Engine Hypermotion V segue — visual polido, sem salto geracional.

Destaque para Alto Contraste e opção de desligar sombras: visibilidade muito melhor em jogos diurnos.

Modo Carreira: mais histórias, mercado vivo

Manager Live/Desafios : cenários prontos com objetivos e recompensas (ex.: uniformes).

Mercado de treinadores : clubes da IA trocam técnicos por desempenho; perfis táticos contam.

Contratos & transferências : negociações mais duras; IA para de empilhar jogadores da mesma posição.

Base : torneios com substituições e dois estádios (menor/maior).

Eventos aleatórios (lesões, diretoria, mídia) mudam o rumo das temporadas.

Ultimate Team: ritmo freado (de propósito)

Torneios : mata-mata de 4 jogos, 5 tentativas diárias.

Liga Desafiantes : “divisão B” para progressão gradual.

Evolução mais lenta : ouro permanece útil por mais tempo; recompensas iniciais nerfadas .

12 novos Ícones: Zlatan, Totti, Iniesta, Kahn, Marcelo, Sissi, Alex Morgan e mais.

PS4/Xbox One/Switch: versão “enxuta”

Recursos visuais e cutscenes limitados nas antigas gerações.

No Switch, gameplay e gráficos simplificados, mas UT e Carreira preservam as principais features.

Crossplay

Ativo entre mesma geração : PS5/XSX|S/PC entre si; PS4 e One jogam entre si.

Válido para UT, Clubs, Rush, Temporadas Co-Op e Amistosos Online (opcional).

Lançamento, edições e preços

Data : 26/09 (Ultimate com acesso em 19/09 ; EA Play dá teste de 10h + 10% off).

Preços : PS5/PS4/XSX|S/One: R$ 349 (Standard) / R$ 499 (Ultimate) PC: R$ 299 / R$ 429 Switch 2: R$ 349 / R$ 449 | Switch: R$ 299 / R$ 399



Requisitos no PC (resumo)

Mínimos : Windows 10/11 64-bit; i5-6600K / Ryzen 5 1600; 8 GB RAM; GTX 1050 Ti / RX 570; 100 GB .

Recomendados: i7-6700 / Ryzen 7 2700X; 12 GB RAM; GTX 1660 / RX 5600 XT.

Veredito inicial

Se você joga online competitivo, as mudanças na defesa, nos goleiros e o meta mais “habilidade > script” valem a troca. Para Carreira, o pacote de histórias, mercado e eventos aleatórios renova o ciclo. Se buscava um salto gráfico, não é aqui — é um jogo de evolução, não de revolução.

Fonte: TechTudo; Electronic Arts (material oficial).

Redigido por ContilNet.