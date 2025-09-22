EA FC 26: primeiras impressões e o que realmente mudou e o que ficou igual

Testamos as novidades que chegam em 26 de setembro para consoles e PC. A EA mirou nos ajustes finos: defesa menos automática, goleiros mais seguros, dois “sabores” de gameplay e modo Carreira turbinado. Vale o upgrade? Resumimos os pontos-chave antes da compra.
Jogabilidade: dois estilos, duas experiências
-
Competitiva (online): partidas mais rápidas, dribles mais precisos, linhas defensivas menos assistidas. Exige leitura e timing — adeus marcação “no piloto”.
-
Autêntica (offline): ritmo mais cadenciado e posicionamento realista; goleiros e defensores com intervenções mais críveis. Disponível em Carreira, Torneios e Jogo Rápido (você escolhe).
Goleiros & defesa: promessas cumpridas
-
Menos “rebote no pé do atacante”: animações novas priorizam espalmadas para fora.
-
Botes e carrinhos: quando bem executados, recompensam; errar abre espaço às transições.
Gráficos & acessibilidade
-
Engine Hypermotion V segue — visual polido, sem salto geracional.
-
Destaque para Alto Contraste e opção de desligar sombras: visibilidade muito melhor em jogos diurnos.
Modo Carreira: mais histórias, mercado vivo
-
Manager Live/Desafios: cenários prontos com objetivos e recompensas (ex.: uniformes).
-
Mercado de treinadores: clubes da IA trocam técnicos por desempenho; perfis táticos contam.
-
Contratos & transferências: negociações mais duras; IA para de empilhar jogadores da mesma posição.
-
Base: torneios com substituições e dois estádios (menor/maior).
-
Eventos aleatórios (lesões, diretoria, mídia) mudam o rumo das temporadas.
Ultimate Team: ritmo freado (de propósito)
-
Torneios: mata-mata de 4 jogos, 5 tentativas diárias.
-
Liga Desafiantes: “divisão B” para progressão gradual.
-
Evolução mais lenta: ouro permanece útil por mais tempo; recompensas iniciais nerfadas.
-
12 novos Ícones: Zlatan, Totti, Iniesta, Kahn, Marcelo, Sissi, Alex Morgan e mais.
PS4/Xbox One/Switch: versão “enxuta”
-
Recursos visuais e cutscenes limitados nas antigas gerações.
-
No Switch, gameplay e gráficos simplificados, mas UT e Carreira preservam as principais features.
Crossplay
-
Ativo entre mesma geração: PS5/XSX|S/PC entre si; PS4 e One jogam entre si.
-
Válido para UT, Clubs, Rush, Temporadas Co-Op e Amistosos Online (opcional).
Lançamento, edições e preços
-
Data: 26/09 (Ultimate com acesso em 19/09; EA Play dá teste de 10h + 10% off).
-
Preços:
-
PS5/PS4/XSX|S/One: R$ 349 (Standard) / R$ 499 (Ultimate)
-
PC: R$ 299 / R$ 429
-
Switch 2: R$ 349 / R$ 449 | Switch: R$ 299 / R$ 399
-
Requisitos no PC (resumo)
-
Mínimos: Windows 10/11 64-bit; i5-6600K / Ryzen 5 1600; 8 GB RAM; GTX 1050 Ti / RX 570; 100 GB.
-
Recomendados: i7-6700 / Ryzen 7 2700X; 12 GB RAM; GTX 1660 / RX 5600 XT.
Veredito inicial
Se você joga online competitivo, as mudanças na defesa, nos goleiros e o meta mais “habilidade > script” valem a troca. Para Carreira, o pacote de histórias, mercado e eventos aleatórios renova o ciclo. Se buscava um salto gráfico, não é aqui — é um jogo de evolução, não de revolução.
Fonte: TechTudo; Electronic Arts (material oficial).
Redigido por ContilNet.