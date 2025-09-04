EA FC 26 sai para PS4 e Xbox One! Veja todas as plataformas, preços e o que muda

Sim — EA Sports FC 26 terá versão para PlayStation 4 e Xbox One. O novo game de futebol da EA chega em 26 de setembro de 2025 para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Quem comprar a Ultimate Edition joga antes, com acesso antecipado a partir de 19/9.

Plataformas e crossplay

Geração atual (PS5, Xbox Series X|S e PC): jogam entre si (crossplay liberado).

Geração passada (PS4 e Xbox One): jogam entre si (crossplay restrito a essas duas plataformas).

Nintendo Switch e Switch 2: sem crossplay com outras plataformas.

PS4 e Xbox One vão ter novidades?

Vão — não é “Legacy”. As edições de geração passada recebem ajustes de jogabilidade (passes, finalizações, domínio, divididas e comportamento de goleiros) e os dois perfis de gameplay:

Jogabilidade Competitiva (mais rápida, focada em UT e Clubs);

Jogabilidade Autêntica (ritmo realista para o Modo Carreira).

Ainda assim, recursos gráficos/técnicos de nova geração (como sistemas avançados de animação e outras melhorias visuais) permanecem exclusivos de PS5/Series/PC.

Preços (Brasil) e versões

Standard (PS4/PS5, Series X|S, Xbox One, Switch 2): a partir de R$ 349,90 (na PS Store Brasil).

Standard (PC – Steam/EA App) e Nintendo Switch (antigo): R$ 299,00 .

Ultimate Edition: inclui bônus (FC Points, Passe Premium da Temporada 1) e até 7 dias de acesso antecipado ; valores variam conforme a plataforma.

“Versão Dupla” (Dual Entitlement) em PlayStation e Xbox: uma compra libera o jogo nas duas gerações do mesmo ecossistema (ex.: PS4 + PS5).

O que mais esperar do FC 26

Fundamentos refinados de jogabilidade (respostas mais rápidas, IA mais inteligente, animações mais naturais).

Novos sistemas de progressão (Archetypes/Perks) para Carreira e Clubs .

Modos como Ultimate Team, Clubs e Carreira com melhorias e eventos ao vivo.

Data-chave:

19/9 – início do acesso antecipado (Ultimate).

26/9 – lançamento mundial (todas as plataformas listadas acima).

Fonte: EA (site oficial, Pitch Notes e página de compra), PlayStation Store Brasil, Nintendo eShop Brasil, EA Help / Tech Tudo

