EA Sports FC 26 chega em setembro: veja novidades, preços e presença dos times brasileiros

O EA Sports FC 26 será lançado em 26 de setembro de 2025, com acesso antecipado de sete dias para quem adquirir a Edição Ultimate. Entre as novidades, estão os estilos de jogabilidade “Competitiva” e “Autêntica”, ajustes no Modo Carreira e mudanças no Ultimate Team, que agora terá uma divisão extra chamada “Desafiantes”.

📌 Principais destaques do EA FC 26

Data de lançamento : 26/09/2025 (acesso antecipado em 19/09 para a Edição Ultimate);

Plataformas : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Switch 2;

Modos de jogo : gameplay Competitiva (online) e Autêntica (offline);

Modo Carreira : formatos Clássico e Live, Icons jogáveis, mercado de técnicos e criação persistente de treinadores;

Ultimate Team : nova divisão “Desafiantes”, torneios eliminatórios e eventos ao vivo;

Times brasileiros: disponíveis apenas nas competições da Conmebol (Libertadores, Sul-Americana e Recopa), mas com elencos genéricos.

📌 Edição Ultimate – bônus de pré-venda

Acesso antecipado de 7 dias;

Até 6.000 FC Points;

Icons e técnicos 5 estrelas para Modo Carreira;

Benefícios no Clubs (evoluções extras e XP em dobro).

📌 EA FC Mobile

A versão para celulares Android e iOS será atualizada no mesmo dia do lançamento oficial, com recompensas baseadas no desempenho da temporada anterior.

🚨 BREAKING: OPEN WORLD IS COMING TO FUTURE EA FC GAMES IN THE FUTURE 🤩 CONFIRMED BY EA! FIRST LOOK AT SOME IMAGES! #FC25 pic.twitter.com/qzCTBj1aMM — FGZ ⚽️🎮 (@FGZNews) October 14, 2024

📌 Preços

Os valores variam de R$ 299 (PC, edição padrão) a R$ 499,50 (Edição Ultimate nos consoles).

📌 Fonte: EA Sports / Red Bull / Tech Tudo