EA Sports FC 26 chega em setembro: veja novidades, preços e presença dos times brasileiros

Novo simulador de futebol da EA traz mudanças no Modo Carreira, Ultimate Team e terá acesso antecipado para edição Ultimate

O EA Sports FC 26 será lançado em 26 de setembro de 2025, com acesso antecipado de sete dias para quem adquirir a Edição Ultimate. Entre as novidades, estão os estilos de jogabilidade “Competitiva” e “Autêntica”, ajustes no Modo Carreira e mudanças no Ultimate Team, que agora terá uma divisão extra chamada “Desafiantes”.

Saiba tudo sobre o lançamento de EA Sports FC 26, novo simulador de futebol da EA — Foto: Divulgação/EA

📌 Principais destaques do EA FC 26

  • Data de lançamento: 26/09/2025 (acesso antecipado em 19/09 para a Edição Ultimate);

  • Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Switch 2;

  • Modos de jogo: gameplay Competitiva (online) e Autêntica (offline);

  • Modo Carreira: formatos Clássico e Live, Icons jogáveis, mercado de técnicos e criação persistente de treinadores;

  • Ultimate Team: nova divisão “Desafiantes”, torneios eliminatórios e eventos ao vivo;

  • Times brasileiros: disponíveis apenas nas competições da Conmebol (Libertadores, Sul-Americana e Recopa), mas com elencos genéricos.

📌 Edição Ultimate – bônus de pré-venda

  • Acesso antecipado de 7 dias;

  • Até 6.000 FC Points;

  • Icons e técnicos 5 estrelas para Modo Carreira;

  • Benefícios no Clubs (evoluções extras e XP em dobro).

📌 EA FC Mobile
A versão para celulares Android e iOS será atualizada no mesmo dia do lançamento oficial, com recompensas baseadas no desempenho da temporada anterior.

📌 Preços
Os valores variam de R$ 299 (PC, edição padrão) a R$ 499,50 (Edição Ultimate nos consoles).

✍️ Redigido por ContilNet
📌 Fonte: EA Sports / Red Bull / Tech Tudo

