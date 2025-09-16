EaD: MEC autoriza aulas semipresenciais para 456 cursos; veja quais

O Ministério da Educação (MEC) publicou, na sexta (12/9), a Portaria nº 605/2025 com a lista oficial de 456 cursos de graduação autorizados a operar no formato semipresencial. O documento informa as vagas anuais por curso e serve como referência pública para verificar a regularidade da oferta. A portaria é uma autorização inicial; as instituições ainda precisarão solicitar o reconhecimento conforme as regras vigentes. Agência Brasil

Pelas regras da Nova Política de EaD (Decreto 12.456/2025), os cursos semipresenciais devem ter pelo menos 30% da carga em atividades presenciais físicas (estágios, práticas, extensão) e pelo menos 20% em atividades síncronas mediadas (aulas ao vivo com interação). As provas têm exigência presencial. Já Medicina, Direito, Enfermagem, Odontologia e Psicologia só podem ser ofertados no formato presencial (nem EaD, nem semipresencial). Serviços e Informações do Brasil+1

As atividades presenciais de cursos semipresenciais e EaD devem ocorrer na sede da IES, em polos EaD cadastrados no e-MEC ou em ambientes profissionais equipados e supervisionados. Agência Brasil

O que foi autorizado

A lista contempla cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos em áreas como Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Farmácia, Pedagogia, Matemática, Automação Industrial, entre outras. Para consultar curso, IES e número de vagas, acesse o anexo da Portaria 605/2025 no DOU. Agência Brasil

Próximos passos das faculdades

Segundo comunicado do MEC, as portarias de 12/9 integram o calendário de transição da política e instituições que adequaram ofertas tiveram processo simplificado. Cursos EaD que passaram a ser vedados foram marcados como “em extinção” no e-MEC, sem novos ingressos. Serviços e Informações do Brasil

Confira a lista completa (anexo oficial da Portaria 605/2025) — cursos, instituições e vagas anuais. Agência Brasil

Fontes: Agência Brasil; MEC – Nova Política de EaD e comunicado sobre autorizações (12/9). Agência Brasil+2Serviços e Informações do Brasil+2

