ead:-mec-autoriza-aulas-semipresenciais-para-456-cursos.-veja-quais

O Ministério da Educação (MEC) autorizou que 456 cursos de graduação ofereçam aulas no formato semipresencial pela nova política EaD (Educação a Distância). A portaria, publicada na última sexta-feira (12/9), é a etapa inicial de autorização. As instituições que receberam a aprovação precisarão, posteriormente, solicitar o reconhecimento oficial do curso, seguindo as regras já existentes.

Confira a lista com cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos e as instituições que têm autorização legal para o formato semipresencial:

Entre os cursos estão graduações em engenharia civil, arquitetura e urbanismo, farmácia, pedagogia, matemática e automação industrial.

De acordo com a Nova Política de Educação a Distância (Decreto nº 12.456/2025), os cursos semipresenciais devem ter ao menos 30% de atividades presenciais, com 20% de atividades de forma virtuais ao vivo (síncronas).

As aulas presenciais, por sua vez, devem ser realizadas nas sedes das instituições, em polos EaD ou em ambientes profissionais equipados academicamente.

A nova regra ainda proíbe o EaD para cursos da área de medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia.