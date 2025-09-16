EC Vitória: O que precisa ser feito para evitar o rebaixamento?

Com quase dois terços do Campeonato Brasileiro de 2025 já disputados, o Vitória está em uma posição desconfortável na tabela de classificação, rondando a temida zona de rebaixamento. O cenário é ainda pior considerando que outros clubes que estão abaixo na tabela, como Fortaleza e Juventude, possuem jogos atrasados e poderiam ultrapassar o Vitória caso conquistem pontos nessas partidas.

Depois de ganhar a Série B em 2023 e retornar à elite do futebol brasileiro em 2024, o Vitória vive um momento de reestruturação e já declarou publicamente o desejo de se tornar uma SAF. No entanto, um possível rebaixamento poderia atrapalhar os planos do clube e prejudicar seriamente as suas finanças.

A seguir, confira uma análise detalhada sobre o cenário atual do clube no Brasileirão 2025 e o que precisaria acontecer para que o Vitória permaneça na primeira divisão.

Desempenho até o momento

No final do primeiro turno, o Vitória havia somado apenas 18 pontos, com um aproveitamento decepcionante de 31%. Com 3 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, o clube baiano marcou somente 16 gols na primeira metade da competição, com um dos ataques menos eficientes entre os clubes da Série A.

Para tornar a situação ainda mais complicada, logo nas primeiras rodadas do segundo turno, o clube sofreu uma goleada histórica de 8×0 na partida contra o Flamengo, no Maracanã. O resultado foi o bastante para deixar o Vitória com um dos piores saldos entre os times que lutam contra o rebaixamento.

Outra estatística relevante é que, entre os 20 clubes da Série A, o Vitória terminou o primeiro turno com o maior número de empates. Considerando que o principal critério de desempate do Campeonato Brasileiro é o número de vitórias de cada equipe, o fato de ter muitos empates pode se tornar um problema no futuro, quando a disputa por pontos se tornar ainda mais acirrada.

Dentro de campo, os resultados ainda não estão sendo positivos, mas para aqueles que pretendem palpitar no futuro do Vitória nas casas de apostas online brasileiras, a expectativa é de que o clube continue brigando pela permanência na série A até o fim. Porém, considerando o nível elevado de competitividade do Campeonato Brasileiro, ainda é cedo para prever se o Vitória conseguirá superar os adversários que também brigam contra a degola.

Previsões para o restante da temporada

Desde o início do Brasileirão, o Vitória já mudou de técnico duas vezes. Em julho, o clube demitiu Thiago Carpini e o substituiu por Fábio Carille, com o objetivo de reforçar o setor defensivo e trazer mais equilíbrio para o time. No entanto, após a derrota alarmante por 8×0 na 21ª rodada, Carille também foi demitido, dando lugar a Rodrigo Chagas, que assumiu a equipe em um momento bastante delicado.

Além das trocas no comando técnico, o Vitória também vem se movimentando no mercado para fortalecer seu elenco e brigar pela permanência na Série A. Durante a janela do meio do ano, o clube contratou cinco reforços, entre eles, o meia português Rúben Rodrigues e o atacante uruguaio Renzo López.

Partidas mais importantes

Nesse último terço do campeonato, o Vitória terá várias partidas importantes, especialmente contra os rivais que disputam a permanência na Série A. Recentemente, pela 23ª rodada contra o Fortaleza, o time baiano enfrentou a equipe cearense fora de casa, no Castelão, e perdeu por 2×0, deixando escapar pontos cruciais nesse confronto direto.

Em breve, o Vitória jogará contra o Vasco fora de casa, em São Januário, em partida válida pela 27ª rodada. Como os cariocas são rivais diretos na briga contra o rebaixamento, um triunfo seria fundamental para que o Vitória aumente suas chances de permanecer na Série A.

Por fim, na 29ª rodada, o time baiano viajará novamente, dessa vez para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. Apesar das dificuldades do confronto e de jogar longe de casa, o Vitória precisará somar pontos para não ver seus adversários diretos ganharem uma vantagem.

Quais as chances do Vitória de continuar na primeira divisão?

De acordo com cálculos feitos pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a probabilidade do Vitória continuar na série A é de 49,7%, considerando os pontos somados pelos clubes após a 23ª rodada. No entanto, somente três times têm chances piores do que o Vitória, que são Sport, Fortaleza e Juventude.

O Vasco, apesar de ter uma pontuação próxima, possui um jogo atrasado, e por esse motivo, aparece com 66,8% de chances de permanecer na primeira divisão. Sendo assim, o cenário atual para o Vitória é preocupante mas ainda reversível. Para melhorar sua posição, o clube baiano terá que somar mais pontos fora de casa e conquistar resultados positivos contra os times da parte de baixo da tabela.