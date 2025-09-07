Eclipse lunar total ocorre neste domingo; saiba como assistir ao fenômeno

Neste domingo (7), o céu será palco de um espetáculo: um eclipse lunar total, que revela a popular “Lua de Sangue”. Além de ser o segundo do ano, este será o mais longo, com 1 hora e 22 minutos de duração.

O fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. A borda iluminada da atmosfera terrestre reflete tons avermelhados, que se projetam na Lua, criando o efeito da chamada “Lua de Sangue”.

Em alguns casos raros, a Lua pode até adquirir uma tonalidade azulada. Isso acontece quando a luz atravessa a camada de ozônio, que dispersa fótons azuis.

Como assistir ao eclipse lunar no Brasil?

No Brasil, não será possível acompanhar a olho nu. Isso porque o eclipse começará às 12h28 (horário de Brasília), antes do nascer da Lua.

Em cidades como Natal, o eclipse penumbral chegaria a começar às 17h21, mas terminaria poucos minutos depois, sem ser perceptível.

Mesmo sem visibilidade direta, os brasileiros poderão acompanhar a transmissão ao vivo realizada pelo Observatório Nacional (ON), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A live será no YouTube a partir das 12h.

Segundo o ON, durante a live, astrônomos amadores e profissionais comentarão as imagens retransmitidas em tempo real.

Onde será visível a olho nu?

De acordo com o site Time and Date, cerca de 7,19 bilhões de pessoas, aproximadamente 85% da população mundial, estarão dentro da área de visibilidade do eclipse.

As melhores regiões para observação são:

Europa Central e Ásia;

Costa leste da África;

Oeste da Austrália;

Antártida.

A fase total do eclipse terá 82 minutos de duração. Aproximadamente 4,9 bilhões de pessoas poderão acompanhar o evento do início ao fim, se o céu estiver limpo.

Próximos eclipses

O próximo eclipse lunar total ocorrerá em 2 de março de 2026, parcialmente visível no Brasil. Já em 26 de junho de 2029 haverá outro, este sim visível em todo o país, com duração máxima de 1h42.

Ainda em 2025, no dia 21 de setembro, está previsto um eclipse parcial do Sol, que só poderá ser observado da Antártida.