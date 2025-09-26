Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária do SPATE/AC

O Presidente da Comissão Eleitoral do Sindicato dos Profissionais Auxiliares, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do Acre – SPATE/AC, Marcelo Neri Leite, vem por meio deste expediente RETIFICAR a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 15h, do dia 30/09/2025, em sua sede administrativa do SPATE, localizada na Travessa da Alegria, nº. 167 – Bairro Bosque, na cidade de Rio Branco (AC), que terá a seguinte Ordem do Dia: a) Deliberação sobre a aclamação da Chapa denominada “O SEGREDO DA VITÓRIA ESTÁ NA UNIÃO” ou realização de novo processo eleitoral, com reabertura do prazo para inscrições de chapas; b) Caso a Assembleia Geral Extraordinária decida por realizar novo processo eleitoral, com reabertura do prazo para inscrições de chapas, haverá deliberação quanto ao período de inscrição de chapas e definição sobre o dia, local e horário de votação.