26/09/2025
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária do SPATE/AC

Assembleia ocorrerá às 15h do dia 30/09/2025 na sede administrativa do sindicato, em Rio Branco

O Presidente da Comissão Eleitoral do Sindicato dos Profissionais Auxiliares, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do AcreSPATE/AC, Marcelo Neri Leite, vem por meio deste expediente RETIFICAR a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 15h, do dia 30/09/2025, em sua sede administrativa do SPATE, localizada na Travessa da Alegria, nº. 167 – Bairro Bosque, na cidade de Rio Branco (AC), que terá a seguinte Ordem do Dia: a) Deliberação sobre a aclamação da Chapa denominada “O SEGREDO DA VITÓRIA ESTÁ NA UNIÃO” ou realização de novo processo eleitoral, com reabertura do prazo para inscrições de chapas; b) Caso a Assembleia Geral Extraordinária decida por realizar novo processo eleitoral, com reabertura do prazo para inscrições de chapas, haverá deliberação quanto ao período de inscrição de chapas e definição sobre o dia, local e horário de votação.

Assembleia ocorrerá às 15h do dia 30/09/2025 na sede administrativa do sindicato, em Rio Branco. Foto: Reprodução

