Eduardo Bolsonaro sobre crítica de Tarcísio a Moraes: “Guinada forte”

Após o STF condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à prisão por golpe de Estado, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) declarou à coluna que as críticas de Tarcísio de Freitas ao ministro Alexandre de Moraes são uma “guinada forte” e que a articulação do governador pela anistia é um movimento tardio, mas relevante.

“Fico feliz com a postura dele, em que pese tenha sido uma guinada um tanto quanto forte [dizer que Moraes age com ‘tirania’]. Acho que agora a gente tem que ficar em observação para ver se isso aí será mantido. Mas eu acho que todo esse discurso, seja com intenção eleitoral ou não, é secundário neste momento. Devemos concentrar nossos esforços para a anistia. Até até onde eu sei, sim, o governador Tarcísio tem trabalhado ativamente a favor da anistia. Antes tarde do que nunca. Eu acho que se tivéssemos esse apoio do governador de São Paulo, muita coisa poderia ter andado andar mais rápido.”

“Fico feliz que o governador Tarcísio realmente esteja trabalhando nesse sentido. E as motivações tem que perguntar a ele. E, no mais, tanto ele quanto eu dissemos publicamente que o nosso candidato à Presidência é Jair Messias Bolsonaro, que nós acreditamos na anistia e que isso abrirá caminho para a candidatura de Bolsonaro.”

No 7 de setembro, Tarcísio acusou o ministro Alexandre de Moraes de agir como “ditador” e “tirano” no processo contra o ex-presidente. Com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, o governador desponta como um dos favoritos a assumir o espólio eleitoral do ex-presidente para a candidatura à Presidência da República em 2026.