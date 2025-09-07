Eduardo para Trump: “Obrigado por consertar a nossa bagunça”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) agradeceu neste domingo (7/9) ao presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, por “trabalhar para consertar a bagunça deixada por seus antecessores”.
Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os brasileiros foram às ruas no 7 de Setembro para “desmentir a narrativa de que Trump não tem legitimidade no Brasil e de que há um ataque americano em andamento contra a soberania nacional”.
“As ditaduras geralmente são derrubadas de fora para dentro, porque dentro delas os tiranos censuram qualquer ferramenta que possa fazê-los perder o poder”, escreveu em publicação em sua página no X (ex-Twitter).
Leia também
-
Os recados de Lula a Trump e a Eduardo em pronunciamento do 7/9
-
Bolsonaristas levam bandeira gigante dos EUA à Paulista
-
Manifestação de 7 de Setembro em Recife tem boneco gigante de Trump
-
7 de Setembro: Segurança do DF estima 80 mil pessoas em toda a Esplanada
Mais cedo, o deputado federal, autoexilado no país norte-americano desde março, disse que a bandeira dos EUA exposta em manifestação realizada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), é um “protesto pela liberdade”, contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de um “agradecimento” a Trump.
Governistas criticaram a exposição da bandeira norte-americana. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ) soltou: “Olhem o tamanho da bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista. Eles não deviam ir para a rua no dia 7 de Setembro. 7 de Setembro é nosso, dos brasileiros”, disse.
2 imagensFechar modal.1 de 2
Bolsonaristas levam bandeira gigante dos EUA à Paulista
Reprodução/Redes sociais 2 de 2
Atos da direita e da esquerda em São Paulo em Sete de Setembro de 2025
Metrópoles
O líder do Governo na Casa Baixa, José Guimarães (PT-CE), publicou duas fotos comparando a bandeira do Brasil exposta no desfile cívico-militar de Brasília a bandeira dos EUA na Paulista. “Olhem quanta diferença! Eles mudaram de lado! São americanos e traidores da pátria. Nós somos o Brasil Soberano”, escreveu.