Eduardo para Trump: “Obrigado por consertar a nossa bagunça”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) agradeceu neste domingo (7/9) ao presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, por “trabalhar para consertar a bagunça deixada por seus antecessores”.

Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os brasileiros foram às ruas no 7 de Setembro para “desmentir a narrativa de que Trump não tem legitimidade no Brasil e de que há um ataque americano em andamento contra a soberania nacional”.

“As ditaduras geralmente são derrubadas de fora para dentro, porque dentro delas os tiranos censuram qualquer ferramenta que possa fazê-los perder o poder”, escreveu em publicação em sua página no X (ex-Twitter).

Mais cedo, o deputado federal, autoexilado no país norte-americano desde março, disse que a bandeira dos EUA exposta em manifestação realizada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), é um “protesto pela liberdade”, contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de um “agradecimento” a Trump.

Governistas criticaram a exposição da bandeira norte-americana. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ) soltou: “Olhem o tamanho da bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista. Eles não deviam ir para a rua no dia 7 de Setembro. 7 de Setembro é nosso, dos brasileiros”, disse.

O líder do Governo na Casa Baixa, José Guimarães (PT-CE), publicou duas fotos comparando a bandeira do Brasil exposta no desfile cívico-militar de Brasília a bandeira dos EUA na Paulista. “Olhem quanta diferença! Eles mudaram de lado! São americanos e traidores da pátria. Nós somos o Brasil Soberano”, escreveu.