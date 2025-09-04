Eduardo reage a articulação de Tarcísio por anistia: “Manda bala”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
eduardo-reage-a-articulacao-de-tarcisio-por-anistia:-“manda-bala”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) estendeu uma “bandeira branca” na disputa com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e avalizou a atuação do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) em prol da anistia.

Em mensagem a aliados, obtida pelo Metrópoles, o filho “03” do ex-chefe do Executivo diz que Tarcísio “fez um cálculo político” de entrar em campo pelo perdão aos condenados pelo 8 de Janeiro e ao pai, Bolsonaro.

“Tarcísio fez o cálculo político, seus amigos fizeram entender que ele deveria entrar em campo. Não tem problema. Se ele está trabalhando pela anistia, tudo bem. Esse é o nosso objetivo mesmo. Manda bala. Risos”, disse Eduardo.

Leia também

O governador paulista se tornou um alvo recorrente de Eduardo, que está nos Estados Unidos desde março de 2025. O deputado federal criticou a atuação de Tarcisio para tentar contornar o tarifaço imposto pelos Estados Unidos e as artculações políticas para alavancar uma eventual candidatura de Tarcísio ao Planalto em 2026.

Em conversas tornadas públicas pela Polícia Federal no relatório que embasa o indiciamento de Eduardo e Bolsonaro por coação no processo da ação penal por golpe de Estado, o deputado federal debocha da posição de Tarcísio nas pesquisas e critica Bolsonaro por desautorizá-lo durante uma entrevista e defender o governador paulista.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.