Eduardo reage a articulação de Tarcísio por anistia: “Manda bala”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) estendeu uma “bandeira branca” na disputa com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e avalizou a atuação do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) em prol da anistia.

Em mensagem a aliados, obtida pelo Metrópoles, o filho “03” do ex-chefe do Executivo diz que Tarcísio “fez um cálculo político” de entrar em campo pelo perdão aos condenados pelo 8 de Janeiro e ao pai, Bolsonaro.

“Tarcísio fez o cálculo político, seus amigos fizeram entender que ele deveria entrar em campo. Não tem problema. Se ele está trabalhando pela anistia, tudo bem. Esse é o nosso objetivo mesmo. Manda bala. Risos”, disse Eduardo.

Leia também

O governador paulista se tornou um alvo recorrente de Eduardo, que está nos Estados Unidos desde março de 2025. O deputado federal criticou a atuação de Tarcisio para tentar contornar o tarifaço imposto pelos Estados Unidos e as artculações políticas para alavancar uma eventual candidatura de Tarcísio ao Planalto em 2026.

Em conversas tornadas públicas pela Polícia Federal no relatório que embasa o indiciamento de Eduardo e Bolsonaro por coação no processo da ação penal por golpe de Estado, o deputado federal debocha da posição de Tarcísio nas pesquisas e critica Bolsonaro por desautorizá-lo durante uma entrevista e defender o governador paulista.