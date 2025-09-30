Eduardo Velloso diz que será pré-candidato ao Senado em dobradinha com Gladson

O deputado federal Eduardo Velloso anunciou ao ContilNet, nesta segunda-feira (30), que é pré-candidato ao Senado nas eleições de 2026.

Do quadro do União Brasil (UB), Eduardo pretende fazer dobradinha com o governador Gladson Cameli, que é do Progressistas. Os dois partidos formaram uma federação ainda neste ano.

Serão duas vagas em disputa em 2026. Além de Velloso, pelo menos outros dois nomes da direita devem concorrer: o senador Márcio Bittar (PL) – que também busca o apoio de Cameli – e a ex-deputada federal Mara Rocha (Republicanos).

“Sou pré-candidato ao Senado, sim. E será pelo União Brasil, apoiando também a candidatura do governador Gladson Cameli”, afirmou o deputado.

“Eu talvez seja um dos políticos que mais andam pelo interior. Se eu não for o que mais anda, estou entre os três que mais percorrem o interior. E sempre, ao andar prestando contas do nosso mandato, fazendo audiência pública, levando informação e também tentando com isso captar a maior dor da população, vários me perguntavam se sou candidato ao Senado, por que não disputo o Senado, se estou fazendo um bom trabalho. E até então estava nisso”, acrescentou.

Eduardo disse que os pedidos se intensificaram com o tempo e compartilhou a ideia com a família, que abraçou o projeto.

“E, de uns dias para cá, intensificou esse pedido. Eu guardei para mim, fiz uma reunião com a família e, nesse meio tempo, veio a movimentação dos outros pares. Nós perdemos dois senadores, e eu acredito que o União Brasil tem que se posicionar. Andei por 12 municípios, coloquei meu nome em apreciação para vários prefeitos, vereadores e para a população em geral, e percebi que estamos tendo uma boa aceitação. Então, está sendo um chamado, é uma construção; não se trata de uma imposição, de um querer, é uma construção. Tenho certeza de que no Senado nós iremos conseguir discutir pautas melhores para o Acre e promover mais desenvolvimento”, concluiu.