Educador infantil é preso suspeito de abusar de aluno de 2 anos em SP

O educador infantil Ricardo D’Arcanjos Vicente, de 37 anos, foi preso, nesta quinta-feira (4/9), nas dependências da Escola Municipal Ana Maria Barbosa Garcia, em Suzano, na Grande São Paulo, suspeito de abusar de um aluno de 2 anos.

A reportagem apurou que ele armazenava fotos e vídeos de pornografia infantil. Entre os arquivos, havia um vídeo no qual ele estaria abusando de um aluno, dentro da escola municipal.

A prisão do educador mudou a rotina da unidade de ensino, na qual estudam cerca de 300 crianças, com idades entre 1 e 3 anos.

Ricardo D'Arcanjos é suspeito de produzir vídeo abusando de aluno

Ricardo foi preso na escola onde cuidava de crianças

Unidade de ensino na qual teria ocorrido educa crianças com idades entre 1 e 3 anos

Ele passou em concurso da Prefeitura de Suzano em 2022

Ricardo passou em um concurso público como auxiliar de desenvolvimento escolar, cujo resultado foi divulgado pelo governo municipal em 5 de agosto de 2022. Ele era responsável por cuidar de crianças em sala de aula e teria abusado de um de seus alunos, como apurado pelo Metrópoles.

A unidade de educação infantil onde o crime teria acontecido foi inaugurada em janeiro de 2023. O prédio conta com oito salas de aula, refeitório e espaços especializados, como: solário, lactário e sala de amamentação. Na ocasião da inauguração do espaço, a Prefeitura de Suzano afirmou que a escola também contava com 16 câmeras e 24 sensores para monitoramento.

O governo municipal foi questionado sobre quais medidas irá tomar em relação à prisão do educador. O espaço segue aberto para manifestações. A defesa de Ricardo não foi localizada. O espaço também segue aberto para manifestações.

“Dono do negócio”

Em sua rede social de empregos, Ricardo se apresenta como um profissional com experiência em empresas “bastante diversas”, destacando comércio e cultura.

O suspeito não menciona nenhum curso finalizado na área de educação infantil, afirmando ter licenciatura em História e formação técnica em arte dramática.

Ele afirma ainda na autodescrição objetivar, como profissional, o fornecimento de um “serviço de qualidade”, além de dar apoio aos colegas, “vestindo a camisa, tornando-me ‘dono do negócio’”.

Sem mencionar sua atuação na escola infantil de Suzano, ele destaca sua atuação profissional como assistente administrativo em um açougue, além de contar com experiências anteriores como professor de teatro e supervisor operacional.