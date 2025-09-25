25/09/2025
“Ela me traiu, tem que morrer”, diz homem após matar ex-companheira com 30 facadas

Suspeito confessou o crime à imprensa; criança de 5 anos estava na casa no momento do feminicídio

Um homem foi preso após matar a ex-companheira com cerca de 30 facadas na noite de quarta-feira (24/9), no Jardim Panorama, em Sarandi (PR). Detido ao retornar ao local do crime, ele afirmou diante da imprensa não estar arrependido e disse ter agido por suposta “traição”. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

Colaboração GMC Online

Segundo o relato do próprio suspeito, ele comprou a faca usada no crime e declarou que assumiria a pena. O homem ainda mencionou conflitos anteriores na relação e disse já ter sido pastor evangélico. O filho do casal, de 5 anos, estava na residência no momento do crime.

A Polícia Civil do Paraná conduz as diligências e a formalização do inquérito.

🚨 Se você ou alguém que você conhece sofre violência doméstica, denuncie:
Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou 190 (emergência).
Em silêncio, utilize o Disque 180 ou procure a Delegacia da Mulher mais próxima.

