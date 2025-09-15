Eleições municipais alemãs reforçam expansão da ultradireita

A conservadora União Democrata Cristã (CDU), do chanceler federal Friedrich Merz, foi o partido mais votado nas eleições municipais da Renânia do Norte-Vestfália, no oeste da Alemanha. Nesse domingo (14/9), cerca de 13,7 milhões de pessoas foram convocadas para votar no estado mais populoso do país.

De acordo com a contagem final, a CDU recebeu 33,3% (queda de 1 ponto percentual em comparação com as eleições municipais de 2020). Em segundo lugar ficou o Partido Social-Democrata (SPD), com 22,1% dos votos (queda de 2,2 pontos percentuais).

Tanto para a CDU quanto para o SPD, esse foi o pior resultado eleitoral em eleições municipais desde a criação da Renânia do Norte-Vestfália, em 1946. O desempenho de ambos, porém, foi significativamente melhor do que indicam pesquisas em âmbito nacional.

De acordo com a contagem final, o Partido Verde teve perdas significativas, caindo para 13,5% (queda de 6,5 pontos percentuais), apesar do bom desempenho em grandes cidades, como Colônia e Düsseldorf, onde candidatos dos verdes à prefeitura vão disputar o segundo turno.

AfD quase triplica votação

A Alternativa para a Alemanha (AfD), que as autoridades de vigilância da Constituição consideram ser, em parte, de extrema direita, foi o partido que mais cresceu, atingindo 14,5% (alta de 9,4 pontos percentuais), quase triplicando seu resultado de 2020.

O partido liberal FDP, que vem alcançando resultados ruins desde a sua saída da antiga coalizão de governo do ex-chanceler Olaf Scholz, obteve apenas 3,7% (queda de 1,9 ponto percentual). A Esquerda confirmou a boa fase eleitoral e teve um ligeiro aumento, chegando a 5,6% (alta de 1,8 ponto percentual).

Em disputa estavam cerca de 20 mil assentos nas câmaras legislativas e as prefeituras de quase 400 cidades ou distritos, incluindo algumas das maiores cidades alemãs, como Colônia e Düsseldorf.

A participação eleitoral aumentou para 56,8% na comparação com as eleições de 2020, quando havia sido de 51,9%, e foi a maior em eleições municipais na Renânia do Norte-Vestfália desde 1994, quando eleições federais ocorreram simultaneamente.

Lideranças nacionais alertam

As eleições locais não têm consequências diretas para o governo federal em Berlim, mas foram vistas como o primeiro teste de popularidade da coalizão entre conservadores e social-democratas liderada por Merz, que é natural da Renânia do Norte-Vestfália.

O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, expressou satisfação com os resultados do seu partido. “Somos o partido número um em nível municipal”, disse à televisão alemã. Em relação ao forte desempenho da AfD, ele enfatizou que a CDU continua tendo mais do que o dobro de votos, mas ressalvou que o governo deve agir para resolver os problemas da população. “O Estado deve cumprir a expectativa de oferecer segurança”, declarou.

O governador da Renânia do Norte-Vestfália e presidente estadual da CDU, Hendrik Wüst, adotou a mesma linha. Ele também festejou a vitória de seu partido, mas, de olho na votação da AfD, observou que “esse resultado deve nos fazer pensar e não nos permite dormir tranquilos”.

A copresidente do SPD Bärbel Bas expressou decepção. “É verdade que não conseguimos travar a tendência de queda”, admitiu em entrevista à emissora WDR. Ela disse que o resultado não a deixa satisfeita, mas ponderou que também não foi o desastre que alguns haviam prognosticado. “É claro que devemos nos perguntar como vamos sair dessa crise”, disse Bas, que cresceu na região do Ruhr.

AfD no segundo turno

Para fora dos limites do estado, o que chamou a atenção foi a ida de candidatos a prefeito da AfD para o segundo turno em cidades importantes do Vale do Ruhr, um bastião dos social-democratas. Em Gelsenkirchen e Duisburg, duas cidades onde os social-democratas estão no poder, candidatos da AfD disputarão a eleição com candidatos do SPD.

Em Gelsenkirchen, Norbert Emmerich, da AfD, obteve 29,8% dos votos para prefeito no primeiro turno e disputará o segundo turno com Andrea Henze, que somou 37%. A cidade no coração da região do Ruhr é um tradicional reduto do SPD e sofre com a infraestrutura precária e o alto desemprego.

Em Hagen, outra cidade do Vale do Ruhr, a AfD também está no segundo turno da eleição para prefeito, mas contra um candidato da CDU. Lideranças nacionais da CDU e do SPD já indicaram que vão apoiar candidatos do outro partido onde houver disputa com a AfD no próximo dia 28 de setembro.

Leia mais notícias internacionais na DW, parceira do Metrópoles.