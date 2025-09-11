Eleições para juízes de paz no Acre têm 25 vagas e 309 candidatos; salário pode chegar a R$ 5 mil

Um total de 309 pessoas concorrem a 25 vagas de juiz de paz disponíveis nos 22 municípios do Acre. A eleição, organizada pelo Poder Judiciário, está marcada para o dia (30), das 8h às 17h, e será realizada por meio de urnas eletrônicas.

Em Rio Branco, são 101 candidatas e candidatos inscritos, enquanto Cruzeiro do Sul reúne 34 concorrentes. Entre os demais municípios, destacam-se Sena Madureira com 22, Mâncio Lima e Brasiléia com 14 cada, além de Jordão, que registrou 11 interessados. Já as menores quantidades estão em Manoel Urbano e Porto Acre, com 4 inscritos cada.

A remuneração varia entre R$1,5 mil e R$5 mil. Será eleita a candidata ou o candidato que obtiver maior número de votos por Comarca. Diferentemente das eleições municipais e gerais, o voto não é obrigatório, seguindo os mesmos moldes das escolhas de membros dos Conselhos Tutelares.

Esta será a primeira vez na história do Acre que a população poderá eleger juízas e juízes de paz por meio do voto direto e secreto. A iniciativa atende ao que prevê a Constituição Federal de 1988, que estabelece a escolha desses profissionais com mandato de quatro anos.

Entre as atribuições, estão a celebração de casamentos, análise de processos de habilitação matrimonial e a realização de conciliações, sem caráter jurisdicional.

Segundo o Tribunal de Justiça do Acre, o processo representa um marco de cidadania e participação popular, já que os juízes de paz também atuam como agentes conciliadores em suas comunidades, prevenindo litígios que poderiam chegar ao Judiciário.

Distribuição das inscrições por município:

Rio Branco: 101

Cruzeiro do Sul: 34

Sena Madureira: 22

Mâncio Lima: 14

Brasiléia: 14

Marechal Thaumaturgo: 12

Jordão: 11

Epitaciolândia: 10

Senador Guiomard: 10

Bujari: 9

Rodrigues Alves: 9

Capixaba: 7

Assis Brasil: 7

Plácido de Castro: 7

Tarauacá: 7

Feijó: 5

Porto Walter: 5

Xapuri: 5

Manoel Urbano: 4

Porto Acre: 4

Santa Rosa do Purus: 6

Acrelândia: 6