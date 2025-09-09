Eletricista sofre descarga elétrica, cai de escada e é levado ao pronto-socorro em estado grave

O eletricista Marcos Antônio Andrade Café, de 60 anos, sofreu uma descarga elétrica seguida de queda na tarde desta terça-feira (9), na Rua Copaíba, no Conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Café fazia a ligação da rede elétrica do poste ao padrão de uma residência quando, de forma inesperada, recebeu a descarga e caiu de uma escada de aproximadamente três metros.

Com o impacto, o idoso ficou desorientado, apresentando dificuldades para falar e caminhar, além de não reconhecer as pessoas ao redor. Os proprietários da residência acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local e, após os primeiros atendimentos, o eletricista foi encaminhado em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

Além das lesões provocadas pela queda, a vítima também sofreu uma fratura no punho direito.