Elevado em Rio Branco despenca e loja de suplementos anuncia a “queda” de preços em comercial inusitado; assista

A Be Strong surpreendeu clientes e seguidores com um comercial nada convencional e ultra criativo nesta segunda-feira (1º). Em frente a uma das unidades da loja, o vídeo mostra o Elevado Beth Bocalom se despencando, simbolizando de forma bem-humorada a queda dos preços dos suplementos.

A campanha destaca o desconto progressivo nos produtos das marcas Integralmedica e Darkness (exceto barrinhas), garantindo vantagens para quem deseja aproveitar as promoções neste mês de setembro.

Confira os preços do whey 100%:

1 unidade – de R$169,99 por R$152,99

2 unidades – de R$169,99 por R$144,49 cada

3 unidades – de R$169,99 por R$135,99 cada

A promoção não é cumulativa com cashback ou cupons de desconto, mas é válida para todos os produtos das marcas citadas. O comercial inusitado rapidamente viralizou nas redes sociais, chamando atenção pelo humor e pela criatividade da ação.

Veja o vídeo: