Elevado em Rio Branco despenca e loja de suplementos anuncia a “queda” de preços em comercial inusitado; assista

Loja aposta no inusitado para anunciar desconto progressivo em whey e suplementos

A Be Strong surpreendeu clientes e seguidores com um comercial nada convencional e ultra criativo nesta segunda-feira (1º). Em frente a uma das unidades da loja, o vídeo mostra o Elevado Beth Bocalom se despencando, simbolizando de forma bem-humorada a queda dos preços dos suplementos.

Elevado Beth Bocalom “cai” em frente à Be Strong para ilustrar a queda dos preços dos suplementos/Foto: Reprodução

A campanha destaca o desconto progressivo nos produtos das marcas Integralmedica e Darkness (exceto barrinhas), garantindo vantagens para quem deseja aproveitar as promoções neste mês de setembro.

Confira os preços do whey 100%:

  • 1 unidade – de R$169,99 por R$152,99

  • 2 unidades – de R$169,99 por R$144,49 cada

  • 3 unidades – de R$169,99 por R$135,99 cada

A promoção não é cumulativa com cashback ou cupons de desconto, mas é válida para todos os produtos das marcas citadas. O comercial inusitado rapidamente viralizou nas redes sociais, chamando atenção pelo humor e pela criatividade da ação.

Veja o vídeo:

