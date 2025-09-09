Eliminatórias: Brasil sofre sua primeira derrota na era Ancelotti

No último jogo das Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia venceu o Brasil por 1 x 0 na nesta terça-feira(9/9) e Carlo Ancelotti teve sua primeira derrota no comando da Seleção Brasileira. Além disso, a Canarinho sofreu o seu primeiro gol desde que o treinador italiano assumiu a equipe.
O gol da Bolívia foi marcado por Miguelito, de pênalti. Veja o gol:
GOL DA BOLÍVIA
Miguelito abre o placar de pênalti contra o Brasil. O garoto tem muito futuro, hein? Chamou a responsa e passou do Alisson.
Até a partida contra a Bolívia, Carlo Ancelotti tinha feito três jogos no comando da Seleção Brasileira. Foram duas vitórias e um empate, com nenhum gol sofrido. Em sua estreia, o italiano empatou em 0 x 0 contra o Equador. Nas partidas seguintes ganhou do Paraguai por 1 x 0, onde se classificou para a Copa do Mundo de 2026, e do Chile por 3 x 0.