06/09/2025
Eliminatórias: Inglaterra vence Andorra e Portugal goleia Armênia

Escrito por Metrópoles
Neste sábado (6/7), seis partidas foram disputadas pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Dentre as maiores seleções, Inglaterra e Portugal venceram em diferentes grupos.

Em um formato diferente das Eliminatórias Sulamericanas, as seleções europeias disputam ainda a primeira fase, no formato de grupos. Os líderes se classificam para a Copa, a maior competição de futebol do mundo, enquanto os segundos colocados vão para a repescagem com os quatro melhores colocados da última Liga das Nações que estarão sem vaga carimbada para a Copa. O Metrópoles traz para você os resultados do dia.

Letônia 0 x 1 Sérvia

A Sérvia garantiu a vitória com gol de Vlahovic aos 12 minutos de jogo, se mantendo na segunda colocação no Grupo K. O melhor jogador em campo, de acordo com o Sofascore, foi Pavlovic, com nota de 8,7.

Inglaterra 2 x 0 Andorra 

Os ingleses fizeram um jogo seguro contra Andorra, levando a melhor com gols de Christian González (gol contra) e Declan Rice. A seleção chega aos 12 pontos no Grupo K. O destaque da partida foi Reece James, com nota 8 no Sofascore.

Armênia 0 x 5 Portugal

Em jogo onde Cristiano Ronaldo quase bateu recorde nas eliminatórias, os portugueses nem reconheceram o adversário e golearam, com dois do CR7, dois de João Félix e um de João Cancelo. A seleção lusitana tem a liderança do grupo F, após a partida de estreia. O homem do jogo foi João Félix, com nota Sofascore de 9.

Irlanda 2 x 2 Hungria

Um dos jogos mais parelhos do dia foi o empate em 2 x 2 entre Irlanda e Hungria. Os gols dos mandantes, integrantes do Reino Unido, foram de Evan Ferguson e Adam Idah, enquanto os visitantes fizeram com Barnabás Varga e Roland Sallai. O único ponto coloca os dois times à frente do lanterna goleado por Portugal. Destaque para o irlandês Ryan Manning, com nota Sofascore 8,6.

Áustria 1 x 0 Chipre

Com gol marcado em um pênalti, Sabitzer decretou a vitória da Áustria por 1 x 0 contra o Chipre. Os austríacos ficam na segunda posição com nove pontos, correndo atrás da liderança no Grupo H, atualmente com Bósnia e Herzegovina. Com 7,8 de nota Sofascore, Phillip Lienhart foi o nome do jogo pelo país vizinho da Alemanha.

San Marino 0 x 6 Bósnia e Herzegovina

A outra goleada foi feita pela visitante indigesta Bósnia e Herzegovina, que aplicou um 6 x 0 em San Marino. Os gols foram de Tahirović, Džeko, Baždar, Alajbegović e Mujakić. As duas seleções se mantém nos extremos no Grupo H, com os bósnios invictos. O centroavante Edin Džeko foi o melhor na partida com nota Sofascore de 9,3.

3 imagensAdam Idah, 10 da República da Irlanda, marca de cabeça aos 93 minutos do segundo tempo no empate por 2 a 2 durante a partida da fase de grupos entre República da Irlanda e Hungria, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 - UEFA, no Estádio Aviva, em 6 de setembro de 2025, em Dublin, Irlanda.Cristiano Ronaldo era foco da torcida, por poder quebrar recorde nas eliminatórias. Craque fez dois golsFechar modal.1 de 3

Nihad Mujakic, da Bósnia e Herzegovina, comemora com seus companheiros de equipe após marcar o gol que deu ao time uma vantagem de 5 a 0 durante a partida das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre San Marino e Bósnia e Herzegovina em 6 de setembro de 2025 em San Marino, San Marino.

Jonathan Moscrop/Getty Images2 de 3

Adam Idah, 10 da República da Irlanda, marca de cabeça aos 93 minutos do segundo tempo no empate por 2 a 2 durante a partida da fase de grupos entre República da Irlanda e Hungria, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 – UEFA, no Estádio Aviva, em 6 de setembro de 2025, em Dublin, Irlanda.

Tim Clayton/Corbis via Getty Images3 de 3

Cristiano Ronaldo era foco da torcida, por poder quebrar recorde nas eliminatórias. Craque fez dois gols

Denis Tyrin – UEFA/UEFA via Getty Images

