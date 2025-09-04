Eliminatórias na Europa: Alemanha tropeça, Bélgica atropela e Espanha confirma

A rodada desta quinta-feira (4/9) das Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa teve de tudo: zebra em Bratislava, goleada em Vaduz e favoritos confirmando força fora de casa.
A Alemanha foi derrotada pela Eslováquia por 2 x 0 no Tehelne Pole. Já a Bélgica não tomou conhecimento de Liechtenstein: 6 x 0. A Espanha passou pela Bulgária por 3 x 0 em Sofia, enquanto a Holanda ficou no 1 x 1 com a Polônia em Roterdã.
Resultados do dia (04/09)
Luxemburgo 1 x 3 Irlanda do Norte
Eslováquia 2 x 0 Alemanha
Geórgia 2 x 3 Turquia
Bulgária 0 x 3 Espanha
Lituânia 1 x 1 Malta
Holanda 1 x 1 Polônia
Cazaquistão 0 x 1 País de Gales
Liechtenstein 0 x 6 Bélgica
