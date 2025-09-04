Eliminatórias na Europa: Alemanha tropeça, Bélgica atropela e Espanha confirma

Tetracampeões caem por 2 x 0 na Eslováquia; Bélgica faz 6 x 0 fora e Espanha vence por 3 x 0. Holanda empata com a Polônia em Roterdã

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A rodada desta quinta-feira (4/9) das Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa teve de tudo: zebra em Bratislava, goleada em Vaduz e favoritos confirmando força fora de casa.

Lars Baron/Getty Images

A Alemanha foi derrotada pela Eslováquia por 2 x 0 no Tehelne Pole. Já a Bélgica não tomou conhecimento de Liechtenstein: 6 x 0. A Espanha passou pela Bulgária por 3 x 0 em Sofia, enquanto a Holanda ficou no 1 x 1 com a Polônia em Roterdã.

Resultados do dia (04/09)

  • Luxemburgo 1 x 3 Irlanda do Norte

  • Eslováquia 2 x 0 Alemanha

  • Geórgia 2 x 3 Turquia

  • Bulgária 0 x 3 Espanha

  • Lituânia 1 x 1 Malta

  • Holanda 1 x 1 Polônia

  • Cazaquistão 0 x 1 País de Gales

  • Liechtenstein 0 x 6 Bélgica

📌 Fonte: federações nacionais europeias / UEFA
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.