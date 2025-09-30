Em 1ª noite após deixar a cadeia, Oruam realiza desejo inusitado

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, está aproveitando sua primeira noite em liberdade após mais de 60 dias preso. O cantor, de 25 anos, deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no final da tarde desta segunda-feira (29/9).

Em suas redes sociais, o artista, compartilhou alguns registros cercado por diversos lanches de uma rede famosa de fast food: “Eu estava doido para comer isso”, disse, cercado por hambúrgueres e batatas fritas. Ele utilizou uma máscara de Homem-Aranha nos registros.

Veja as fotos Abrir em tela cheia O cantor utilizou uma máscara do Homem-Aranha enquanto realizava a refeição. Reprodução/oruam O cantor utilizou uma máscara do Homem-Aranha enquanto realizava a refeição. Reprodução/oruam Oruam preso Reprodução / CNN Oruam Foto: Natália Rampinelli/Agnews

Mano Brown e Oruam Foto: Reprodução/Instagram @manobrown @jefdelgado Voltar

Próximo

Em outra postagem, Oruam expressou seu desejo para os próximos meses: “Quero lançar minhas músicas, lançar meu creme de cabelo e ficar tranquilo”. Ele ainda relembrou o período na prisão: “Eu via Deus nas grades, via Deus no chão de concreto, via Deus nos mínimos detalhe. Lá, você consegue ver Deus nos mínimos detalhes”.

Oruam deixou a unidade prisional após o ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revogar a prisão preventiva do artista, em decisão concedida na noite de sexta-feira (26/9). No despacho, o magistrado considerou que não havia provas da “periculosidade” que justificassem a manutenção da prisão.

O cantor foi preso em 22 de julho, depois de se entregar à polícia. O mandado de prisão preventiva foi expedido em razão de uma confusão entre o artista e agentes da Polícia Civil durante uma operação realizada em sua residência, no bairro Joá, Zona Oeste do Rio, no dia anterior. Na ocasião, o músico foi indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.