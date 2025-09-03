Em 36 segundos, homem reage a assalto, atropela ladrão, mas leva tiro

Escrito por Metrópoles
Um homem reagiu a um assalto, atropelou um ladrão, mas acabou levando um tiro à queima-roupa no início da tarde desta quarta-feira (3/9), na zona leste de São Paulo.

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra a ação da vítima e do ladrão que tentava cometer o crime. Toda a cena acontece em cerca de 36 segundos.

Veja o vídeo:

Pelas imagens é possível ver o momento em que a vítima, que dirige um carro cinza, vai se aproximando do ladrão, que está na direção de uma moto, e o atropela. A pancada é forte, mas mesmo assim, o criminoso se levanta.

O motorista do carro sai do veículo e vai até o suspeito. Neste momento, o ladrão puxa uma arma e realiza disparos contra o rapaz à queima-roupa. O homem foi atingido no braço e foi socorrido para uma unidade de saúde da região.

Na sequência, um segundo motociclista se aproxima do local e ajuda o ladrão na fuga.

O Metrópoles procurou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para mais detalhes do caso, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue em aberto.

