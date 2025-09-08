Em 8 dias, 135 pinguins são encontrados mortos em praias de São Paulo

Equipes do Instituto Biopesca encontraram 135 pinguins mortos nas praias da Bacia de Santos, no litoral de São Paulo, na última semana. De acordo com o instituto, que conduz um projeto de monitoramento estruturado pela Petrobras, ao menos 30 pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) foram encontrados, somente nesta segunda-feira (8/9). A maioria dos registros aconteceu em Itanhaém, embora casos em Peruíbe e Praia Grande também tenham sido registrados.

135 pinguins foram encontrados mortos em praias da Bacia de Santos apenas em setembro

Apesar de expressivo, o número ainda é considerado como dentro da normalidade

Pinguins-de-Magalhães estão em período migratório em busca de águas mais quentes e alimento na costa brasileira

Segundo o instituto, uma das hipóteses para a morte dos animais é a frente fria que chegou ao litoral no início do mês. Além disso, os pinguins da espécie estão em período migratório, o que pode contribuir para mortes por desnutrição e desidratação. A captura por redes de pesca é outra hipótese. Como todos os animais foram encontrados em estado avançado de decomposição, identificar as causas das mortes é mais difícil.

O dia 1º de setembro teve o maior número de registros, com 71 animais encontrados. A quantidade total de 135 casos corresponde aos oito primeiros dias do mês. Embora a quantidade de ocorrências seja expressiva, ainda está dentro da normalidade.

O que fazer ao encontrar pinguins na praia

Ao avistar um pinguim na praia, é preciso acionar os órgãos ambientais, como é o caso do Instituto Biopesca.

Também é importante manter distância e afastar pessoas e animais domésticos.

Outra recomendação muito importante é não colocá-los na água, no freezer, na geladeira, no cooler ou em qualquer outro ambiente gelado, já que eles estão com a temperatura corporal baixa.

Alimentar ou tocar nos animais também é inadequado.

O período de migração dos pinguins-de-magalhães ocorre durante o inverno no Brasil. Eles deixam suas colônias na Patagônia (Argentina e Chile) em busca de alimento nas águas mais quentes da costa brasileira.