Em carta, seleção portuguesa homenageia Diogo Jota; assista

A seleção portuguesa de futebol prestou uma homenagem, nesta terça-feira (2/9), por meio de uma carta, ao atacante Diogo Jota. O jogador, de 28 anos, defendia o Liverpool, da Inglaterra, e faleceu em um acidente de carro na Espanha.

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou um vídeo em que o volante Rúben Neves lê uma carta em memória do ex-companheiro, enquanto imagens de momentos de Jota com a seleção são exibidas.

Confira o vídeo:

 

Diogo Jota e o irmão faleceram após o veículo em que estavam sair da pista e pegar fogo na rodovia A-52, na região de Sanabria, no noroeste da Espanha.

Faixa em homenagem aos irmãos Diogo e André

Diogo Jota foi homenageado com carta emocionante

Divulgação/FPF2 de 3

Faixa em homenagem aos irmãos Diogo e André

Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images3 de 3

Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

A morte do atacante causou grande comoção no mundo do futebol. Diversas entidades e clubes prestaram homenagens. No jogo de abertura da Premier League, entre Liverpool e Newcastle, em Anfield, a torcida dos Reds exibiu um mosaico em tributo ao português antes da bola rolar.

Com a camisa da seleção portuguesa, Diogo foi bicampeão da Nations League, com os títulos de 2019 e 2025.

