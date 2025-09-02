Em carta, seleção portuguesa homenageia Diogo Jota; assista

A seleção portuguesa de futebol prestou uma homenagem, nesta terça-feira (2/9), por meio de uma carta, ao atacante Diogo Jota. O jogador, de 28 anos, defendia o Liverpool, da Inglaterra, e faleceu em um acidente de carro na Espanha.
Leia também
-
Federação Portuguesa inaugura praça em homenagem a ídolos da seleção
-
Vídeo: Liverpool faz homenagem para Diogo Jota em estreia na temporada
-
Salah revela impacto da morte de Diogo Jota sobre elenco do Liverpool
A Federação Portuguesa de Futebol divulgou um vídeo em que o volante Rúben Neves lê uma carta em memória do ex-companheiro, enquanto imagens de momentos de Jota com a seleção são exibidas.
Leia também
-
Federação Portuguesa inaugura praça em homenagem a ídolos da seleção
-
Vídeo: Liverpool faz homenagem para Diogo Jota em estreia na temporada
-
Salah revela impacto da morte de Diogo Jota sobre elenco do Liverpool
Confira o vídeo:
Diogo Jota e o irmão faleceram após o veículo em que estavam sair da pista e pegar fogo na rodovia A-52, na região de Sanabria, no noroeste da Espanha.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Diogo Jota foi homenageado com carta emocionante
Divulgação/FPF2 de 3
Faixa em homenagem aos irmãos Diogo e André
Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images3 de 3
Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images
A morte do atacante causou grande comoção no mundo do futebol. Diversas entidades e clubes prestaram homenagens. No jogo de abertura da Premier League, entre Liverpool e Newcastle, em Anfield, a torcida dos Reds exibiu um mosaico em tributo ao português antes da bola rolar.
Com a camisa da seleção portuguesa, Diogo foi bicampeão da Nations League, com os títulos de 2019 e 2025.