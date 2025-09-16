em-casa,-raul-gil-passa-maior-parte-do-tempo-dormindo;-entenda

O apresentador Raul Gil assustou os fãs e seguidores no começo do mês ao ser internado em um hospital particular de São Paulo com um quadro de diverticulite aguda. O famoso, porém, teve alta poucos dias depois e se recupera em casa. A coluna Fábia Oliveira descobriu o atual quadro de saúde do ex-contratado do SBT.

De acordo com amigos da família, Raul Gil está bem e segue fazendo o tratamento indicado pela equipe médica que o atendeu no Hospital Moriah. O apresentador tem usado remédios fortes que o deixam sonolento, por isso, acaba passando a maior parte do tempo dormindo.

O uso da medicação, no entanto, se encerra nesta terça-feira (16/9) e, agora, a família está apreensiva para ver como o artista vai ficar sem a medicação nos próximos dias. Na semana passada, o próprio Raul Gil usou as redes sociais para mandar um recado a acalmar os fãs. Ele teve alta do hospital no dia 9 de setembro.

“Queridos amigos, hoje recebi alta e estamos de volta! Meu muitíssimo obrigado a todos os fãs e admiradores que oraram por mim, ao Hospital Moriah, o qual conheço desde quando era a TV Record! E também aos grandes colaboradores que me deram uma atenção espetacular. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Obrigado!”, escreveu ele na legenda.

Saudades

Na gravação, ele disse estar com saudades da TV: “Alô meus fãs, não esqueceram de mim, eu sabia. Estou voltando pra valer. Segura na mão de Deus porque se você estiver com saudade de mim, eu tô com muito mais saudade do que vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Tantos amigos, é aí que você vê a amizade pura, grande, forte, com fé que você tem”, encerrou.

Raul Gil foi diagnosticado com diverticulite aguda e internado no dia 3 de setembro. Essa é uma condição gastrointestinal que causa a inflamação de pequenas bolsas, chamadas divertículos, que se formam na parede do intestino grosso (cólon). Esses divertículos são comuns e, geralmente, não causam problemas. No entanto, quando eles inflamam ou infeccionam, a pessoa é diagnosticada com diverticulite.