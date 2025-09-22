Em Cena: infectologista Thor Dantas é o entrevistado do podcast do ContilNet nesta segunda

O médico infectologista Thor Dantas é o convidado especial do podcast Em Cena nesta segunda-feira (22). Reconhecido por sua atuação na saúde pública, o bate-pao com o profissional deve abordar temas de interesse político e social.

Na ocasião, Dantas poderá falar sobre a possibilidade de disputar o governo do Acre em 2026. Além disso, a organização e a formação de partidos de esquerda para as eleições do próximo ano, tema que tem gerado debate no cenário político estadual, também será comentada.

O podcast será conduzido pelo jornalista Everton Damasceno. A transmissão ao vivo terá início às 16h, pelo canal do ContilNet no YouTube, permitindo que o público acompanhe e participe com comentários e perguntas durante o programa.