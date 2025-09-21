Em clássico acirrado, Flamengo e Vasco empatam no Maracanã

Em jogo quente, Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1, no Maracanã, neste domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro saiu na frente com Carrascal logo no começo da partida. Ainda no primeiro tempo, Rayan empatou de cabeça para o Gigante de Colina.

Como foi o jogo no Maracanã

O primeiro tempo foi animado no Clássico dos Milhões. Mandante, o Flamengo abriu o placar aos 11 minutos. Após chute no travessão de Cebolinha, Bruno Henrique parou em Léo Jardim. Mas Carrascal, no rebote, mandou a bola para o barbante. Esse foi o primeiro gol do colombiano com a camisa rubro-negra. O Vasco sentiu o gol e recuou, chamando o Flamengo para o seu campo de defesa.

Após suportar a pressão adversária, o Cruz-Maltino teve uma grande chance de perigo com Cuesta, de cabeça. O gol de empate, no entanto, saiu aos 29′, com Rayan. Na comemoração, o jogador, revelado pelo Vasco, provocou os flamenguistas.

Preocupação do Vasco com Robert Renan

Pouco depois do gol do Vasco, uma imagem preocupou a comissão técnica do time de São Januário. Robert Renan e Barros disputaram bola, e o zagueiro levou a pior. Posteriormente, ele tentou e pediu para seguir em campo, mas o médico, após fazer testes, acusou situação de concussão. Diante deste cenário, ambas as equipes ganharam mais uma alteração (Lucas Oliveira entrou no lugar de Robert Renan.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o treinador Fernando Diniz optou por colocar o atacante colombiano Andrés Gómez no lugar de Nuno Moreira. O jogo seguiu muito pegado e com disputas físicas entre os jogadores. O Flamengo teve a possse de bola e chegou em mais oportunidades, mas o Vasco também escapava com perigo, principalmente com Rayan pela direita.

Aos 19 minutos, o treinador Filipe Luís colocou o titulares no ataque. Pedro e Arrascaeta foram para o jogo. Logo na sequência, Léo Jardim foi apertado na saída de bola pela dupla e quase Arrascaeta conseguiu roubar a bola do goleiro. O Flamengo seguiu pressionando próximo a área do Vasco e Saúl acertou um belo chute que parou no travessão.

O Flamengo ampliou a pressão e tinha as melhores oportunidades. Foi então que o treinador Fernando Diniz percebeu que necessitava mudar o estilo de jogo da equipe. Tirou Coutinho e Vegetti e colocou David e Matheus França, tornando o time mais rápido e capaz de fazer as transições necessárias para explorar os contra-ataques. Com as alterações o Vasco melhorou no jogo e passou a ser capaz de explorar os espaços deixados pelo Flamengo.

Nos últimos cinco minutos o Rubro-Negro voltou a dominar as ações do jogo, sempre chegando com perigo, principalmete com Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Apesar da pressão final do clube da Gávea, o empate persistiu após os 90 minutos.

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo em jogo decisivo da Libertadores na próxima quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em La Plata. A equipe rubro-negra venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e se classifica com um empate na Argentina.

Já o Vasco retorna ao gramados na quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, para enfrentar o Bahia, em jogo atrasado do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

24ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Carrascal, 11’/1°T (1-0); Rayan, 29’/1°T (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Ayrton Lucas (FLA); Barros e Lucas Oliveira (VAS)

🟥 Cartão vermelho:

💸 Renda:

🧑‍🤝‍🧑 Público presente:

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas (Viña); Allan, Saúl e Carrascal (Arrascaeta); Plata (Luiz Araújo), Cebolinha (Samuel Lino) e Bruno Henrique (Pedro).

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Oliveira), Puma; Hugo Moura, Barros (Matheus Carvalho), Coutinho (David); Nuno Moreira (Andrés Gómez), Rayan e Vegetti (Matheus França).

🟨 Arbitragem

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).