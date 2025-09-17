Em jogo de quatro gols, Galo e Bolívar empatam pela Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira (17/9), o Atlético-MG empatou com o Bolívar por 2 x 2, no Hernando Siles Stadium, na Bolívia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Os gols da partida foram marcados por Alexsander e Vitor Hugo, para o Galo, Robson Matheus e Dorny Romero, para os donos da casa.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (24/9), às 19h, na Arena MRV. Quem vencer a partida no Brasil se classifica para a semifinal da competição.

Na primeira etapa, quem mandava na partida era o Bolívar, com quase 80% de posse de bola e quatro tentativas no alvo. Porém, quem se deu melhor foi o Atlético-MG. Aos 45 minutos, o Galo desarmou no campo defensivo saiu em contra-ataque com Rony. O atacante avançou com a bola, passou para Scarpa em profundidade, o camisa 10 deu mais um passe e Alexsander chutou sem goleiro para marcar.

Cinco minutos depois, Gustavo Scarpa cobrou falta em direção a área e Vitor Hugo cabeceou para fazer o segundo gol do time brasileiro. Mas não foram só boas notícias para o Galo, aos 32, Tomás Cuello tentou afastar a bola e sofreu grave lesão.

Logo no início do segundo tempo, Antonio Melgar cobrou escanteio e Robson Matheus, de cabeça, marcou o primeiro dos donos da casa. Aos oito minutos, Ignacio Gariglio deu dura entrada em Caio Paulista e , após revisão no VAR, recebeu cartão vermelho.

Aos 23 minutos, Robson Matheus cruzou para dentro da área, a bola pegou no braço de Lyanco e o juiz marcou pênalti para o Bolívar. Na cobrança, Martín Cauteruccio chutou no travessão e não igualou o placar do confronto.

Com 40 do segundo tempo, recebeu no lado esquerdo, Luis Paz cruzou para a área e a bola acertou em braço aberto de Igor Gomes. Na cobrança, Dorny Romero chutou e empatou o jogo. Já aos 46, Gustavo Scarpa lançou para Hulk, sozinho, que chutou por cima da meta. Com isso, o confronto terminou em igualdade.