em-jogo-de-sete-gols,-juventus-bate-inter-pelo-campeonato-italiano

Em jogo de sete gols realizado neste sábado (13/9), a Juventus venceu a Inter de Milão por 4 x 3 e se manteve com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. Lloyd Kelly, Yildiz, Khéphren Thuram e Vasilije Adžić marcaram para a Vecchia Signora. Çalhanoğlu, duas vezes, e Marcus Thuram fizeram os gols da Nerazzurri.

Com o resultado, a Juventus chega a liderança com três vitórias em três partidas disputadas. Por sua vez, a Inter de Milão fica na 11 ª colocação com apenas três pontos somados.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Juventus vence Inter de Milão em jogo de sete gols

Vasilije Adžić marcou o gol da vitória

Vasilije Adžić marcou o gol da vitória

Image Photo Agency/Getty Images 3 de 3

A Inter de Milão chegou a virar o jogo, mas não sustentou a vantagem

Valerio Pennicino/Getty Images

Aos 14 minutos do primeiro tempo, Locatelli recebeu na entrada da área, cruzou para o lado direito da área onde achou Bremer. De primeira, o zagueiro brasileiro chutou para trás e também sem deixar a bola cair, Lloyd Kelly abriu o placar.

Ainda na primeira etapa, a Inter empatou. Aos 30 minutos de jogo, Carlos Augusto recebeu no lado esquerdo da área, cortou o marcador e tocou para trás onde Çalhanoğlu.

Aos 38, ainda do primeiro tempo, a Juventus retomou a liderança. Yildiz recebeu na intermediária ofensiva, girou em marcador e acertou chute de fora da área para marcar 2 x 1 para a equipe de Turim.

Duas viradas e vitória da Juventus

Se no primeiro tempo, tivemos três gols, na segunda etapa foram mais quatro. Aos 20, Çalhanoğlu aproveitou passe de Zieliński dentro da área, dominou no peito e sem deixar a bola cair empatou o confronto. 10 minutos depois, Di Marco cobrou escanteio e de cabeça Marcus Thuram colocou a Inter de Milão na liderança.

Porém, a vantagem não duraria muito. Aos 38 minutos, Yildiz cobrou falta do lado direito em direção a área, Khéphren Thuram cabeceou e empatou novamente o jogo. Já nos acréscimos da partida, aos 46 do segundo tempo, Vasilije Adžić na intermediária do campo e chutou forte para garantir a virada da Juventus.