Em jogo duro, Brasil derrota Polônia e conquista a Copa das Nações

O Brasil é campeão da Copa das Nações de Futsal. A Seleção, comandada por Marquinhos Xavier, bateu a Polônia por 2 x 1 na decisão, disputada neste domingo (21/9), na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília. A conquista é a segunda do Brasil no torneio. Anteriormente, a equipe verde e amarela venceu a primeira edição, em 2023.

Entre os dias 17 e 21 de setembro, Brasília foi palco da Copa das Nações de Futsal 2025. O Metrópoles transmitiu a competição ao vivo e com imagens pelo canal do portal no YouTube.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Joilson Marconi/CBF 2 de 3

Joilson Marconi/CBF 3 de 3

Brasil está invicto no torneio

Joilson Marconne/CBF

1º tempo

Embora a Seleção Brasileira tenha começado melhor o confronto, com mais intensidade, foi a Polônia quem abriu o placar. Aos 6 minutos da primeira etapa, após chute forte da equipe europeia, a bola sobrou para Kubik, que finalizou para o fundo do gol defendido por Willian.

Atrás do placar, o Brasil manteve a pressão, deixando o adversário acuado. Aos 15 minutos, foi a vez do gol brasileiro. Em boa jogada de Marcelo, Matheus igualou o placar.

A equipe do técnico Marquinhos Xavier continuou a blitz no campo de ataque, mas os poloneses fizeram jogo duro, defendendo bem e levando o duelo para o intervalo com 1 x 1 no contador.

2º tempo

O segundo período do jogo começou como o primeiro, com as maiores chances criadas pela Seleção Brasileira. Contudo, a Polônia tentava se arriscar mais ao ataque.

A partida passou a ficar mais disputada, com os poloneses abusando do recurso para evitar o avanço do Brasil. Com a partida se encaminhando para os minutos finais, os brasileiros perderam um pouco o fôlego, mas mantiveram o ímpeto quando foram ao ataque.

Faltando puco mais de dois minutos para o estouro do crônometro, o Brasil chegou ao gol da vitória. Marcel recebeu de Pito e chutou sem chances para o goleiro Kaluza.