Em ligação com o jogador, esposa de Cebolinha desmente boatos de separação: “Muito felizes”

Isa Ranieri, esposa do atacante do Flamengo Éverton Cebolinha, compartilhou um registro de uma ligação de vídeo com o marido nesta sexta-feira (26/9), para negar os rumores de uma possível separação com o jogador. A influenciadora ainda explicou porque decidiu tirar todas as fotos em que aparecia ao lado do jogador de seu perfil no Instagram.

“Gente, tá tudo bem, não tem nada acontecendo. Continuo casada SIM e estamos MUITO felizes”, escreveu a influenciadora. “Me tirem dessa, por favor”, acrescentou.

“Muitas fotos começaram a ser arquivadas pois eu e minha equipe estamos mudando o meu feed em função da minha marca que está para ser lançada”, explicou. A influenciadora deixou apenas fotos ao lado do filho nas redes sociais.

A suposta separação foi especulada pelos internautas após a decisão de Isa. Rumores que circularam nas redes sociais diziam ainda que a decisão teria sido motivada após um suposto after realizado na Argentina, depois da vitória do Flamengo no país pela Libertadores.

Em outubro do ano passado, Cebolinha e a esposa também já protagonizaram uma crise no relacionamento. O casal já tem mais de oito anos de relacionamento e juntos têm dois filhos.