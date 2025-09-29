Em meio a protestos, São Paulo perde para o Ceará e aumenta tensão

Em duelo que encerrou a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebeu o Ceará no Morumbi nesta segunda-feira (29/9) e chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer ao perder o confronto por 1 x 0. Pedro Henrique marcou o gol da vitória do Vozão.
Antes da bola rolar, torcedores do time tricolor protestaram pela eliminação na Libertadores e pediram a renúncia dos dirigentes da atual gestão.
Resumo do jogo
A primeira grande chance veio com Pedro Raul aos 13 minutos. O atacante recebeu um cruzamento, subiu alto e cabeceou para obrigar o goleiro Rafael a fazer boa defesa.
A resposta do São Paulo foi com Bobadilla aos 28 minutos. O jogador paraguaio tabelou com Luciano e chutou de fora da área. A finalização passou muito perto do travessão e levou perigo ao gol adversário.
A melhor chance dos donos da casa foi com Rodriguinho após desvio em cobrança de falta. O jogador bateu de fora da área, e com desvio, a bola foi parar no travessão aos 37 minutos do primeiro tempo. Em mais um ataque, Rodriguinho voltou a assustar. O camisa 15 recebeu um passe perto da entrada da área mas finalizou mal e não conseguiu levar perigo.
Logo na volta do segundo tempo, Ferreirinha fez uma linda jogada, driblou dois zagueiros e chutou na trave aos dois minutos.
No segundo tempo, o técnico Hernán Crespo acionou Lucas, que estava no banco. O camisa 7 fez bela jogada, encontrou Ferreira na área, mas o jogador bateu muito mal em um lance que poderia colocar o São Paulo em vantagem.
Pedro Henrique, que veio do banco, abriu o placar da partida. O jogador aproveitou o desvio do Alisson ao tentar afastar um cruzamento, driblou o goleiro Rafael e balançou as redes pela primeira vez na partida para colocar o Ceará em vantagem.
Já nos acréscimos, Guilherme foi derrubado por Sabino ao invadir a área e o juiz Bruno Arleu de Araújo assinalou pênalti para o Vozão. Porém, a punição foi declinada após revisão do árbitro de vídeo.
Com a vitória fora de casa, o Ceará passou pelo Vasco e Corinthians na tabela de classificação e passa a ocupar a 11ª posição do Campeonato Brasileiro.
Próximos jogos
O São Paulo volta a entrar em campo na quinta-feira (2/10) para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, às 19h30. Enquanto isso, o rival Ceará, enfrenta o Vitória na mesma data, porém, às 19h, no Barradão. Ambas as partidas são válidas pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.