29/09/2025
Universo POP
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção

Em meio a protestos, São Paulo perde para o Ceará e aumenta tensão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
em-meio-a-protestos,-sao-paulo-perde-para-o-ceara-e-aumenta-tensao

Em duelo que encerrou a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebeu o Ceará no Morumbi nesta segunda-feira (29/9) e chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer ao perder o confronto por 1 x 0. Pedro Henrique marcou o gol da vitória do Vozão.

Antes da bola rolar, torcedores do time tricolor protestaram pela eliminação na Libertadores e pediram a renúncia dos dirigentes da atual gestão.

3 imagensO tricolor não vence há três jogos São Paulo e Ceará empataram o primeiro tempo em 0 x 0Fechar modal.1 de 3

Ceará não vencia há cinco rodadas

Alexandre Schneider/Getty Images2 de 3

O tricolor não vence há três jogos

Alexandre Schneider/Getty Images3 de 3

São Paulo e Ceará empataram o primeiro tempo em 0 x 0

Alexandre Schneider/Getty Images

Leia também

Resumo do jogo

A primeira grande chance veio com Pedro Raul aos 13 minutos. O atacante recebeu um cruzamento, subiu alto e cabeceou para obrigar o goleiro Rafael a fazer boa defesa.

A resposta do São Paulo foi com Bobadilla aos 28 minutos. O jogador paraguaio tabelou com Luciano e chutou de fora da área. A finalização passou muito perto do travessão e levou perigo ao gol adversário.

A melhor chance dos donos da casa foi com Rodriguinho após desvio em cobrança de falta. O jogador bateu de fora da área, e com desvio, a bola foi parar no travessão aos 37 minutos do primeiro tempo. Em mais um ataque, Rodriguinho voltou a assustar. O camisa 15 recebeu um passe perto da entrada da área mas finalizou mal e não conseguiu levar perigo.

Logo na volta do segundo tempo, Ferreirinha fez uma linda jogada, driblou dois zagueiros e chutou na trave aos dois minutos.

No segundo tempo, o técnico Hernán Crespo acionou Lucas, que estava no banco. O camisa 7 fez bela jogada, encontrou Ferreira na área, mas o jogador bateu muito mal em um lance que poderia colocar o São Paulo em vantagem.

Pedro Henrique, que veio do banco, abriu o placar da partida. O jogador aproveitou o desvio do Alisson ao tentar afastar um cruzamento, driblou o goleiro Rafael e balançou as redes pela primeira vez na partida para colocar o Ceará em vantagem.

Já nos acréscimos, Guilherme foi derrubado por Sabino ao invadir a área e o juiz Bruno Arleu de Araújo assinalou pênalti para o Vozão. Porém, a punição foi declinada após revisão do árbitro de vídeo.

Com a vitória fora de casa, o Ceará passou pelo Vasco e Corinthians na tabela de classificação e passa a ocupar a 11ª posição do Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos

O São Paulo volta a entrar em campo na quinta-feira (2/10) para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, às 19h30. Enquanto isso, o rival Ceará, enfrenta o Vitória na mesma data, porém, às 19h, no Barradão. Ambas as partidas são válidas pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost