26/09/2025
Em meio à recuperação de lesão, Neymar nega rotina de vícios e noites mal dormidas

Neymar Jr. negou, por meio de sua assessoria, as acusações de estar envolvido em uma rotina com hábitos prejudiciais à vida de um atleta, como noites mal dormidas e consumo de bebidas alcoólicas, energético e narguilé. As informações foram inicialmente publicadas pelo jornalista e youtuber Rodolfo Gomes e confirmadas pelo portal LeoDias.

Em uma publicação nas redes sociais, a NR Sports, empresa que agencia a carreira do atleta, alegou que o caso não procede: “Afirmações levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas”, diz trecho da nota. A equipe prometeu levar o caso à Justiça. O vídeo do comunicador, intitulado “Neymar não joga mais esse ano”, foi marcado como fake news na publicação da empresa.

Conforme divulgado pelo Santos na última sexta-feira (19/9), camisa 10 está com uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita, conhecido como o “motor do chute”. O clube não divulgou o prazo para a recuperação, mas a expectativa para lesões similares gira em torno de quatro e 12 semanas. A previsão mais pessimista tiraria o jogador da temporada.

Antes da nova lesão, o atacante participou de 10 jogos do clube após a Copa do Mundo de Clubes, que terminou em julho. No mês seguinte, ele participou de cinco partidas consecutivas completas após três anos. Na ocasião, jogou contra Flamengo, Mirassol, Internacional, Sport e Juventude. A última vez que havia jogado os 90 minutos em cinco jogos seguidos foi em agosto de 2022, com a camisa do PSG, quando enfrentou Nantes, Clermont, Montpellier, Lille e Monaco.

Até aqui, Neymar participou de 13 das 23 partidas do Santos na competição. Ele contribuiu com três gols e não deu nenhuma assistência. O clube paulista é o 15º com 26 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento.

A nota na íntegra

“Considerando as afirmações levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas divulgadas pelo Sr. Rodolfo Gomes em redes sociais e em seu blog pessoal, a respeito do atleta Neymar Jr., informamos que todas as providências judiciais de ordem criminal e civil estão sendo adotadas para a devida responsabilização dos envolvidos”.

“Esclarecemos, ainda, que não daremos palco ou visibilidade a pessoas que utilizam o argumento de ‘apuração’ para disseminar informações falsas, caluniosas e sem qualquer fundamento. Destacamos que a propagação de fake news não apenas causa danos diretos à honra, imagem e reputação do atleta, mas também contribui para a desinformação da sociedade, fomentando a difusão de conteúdos inverídicos que afetam a credibilidade do jornalismo sério e responsável. Tais práticas, além de antiéticas, configuram condutas ilícitas que não serão toleradas”.

