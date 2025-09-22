Em meio a tensão entre Brasil e EUA, Lula chega a NY para cumprir agenda política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Nova York, nos Estados Unidos, neste domingo (21/9). Ele viajou para a cidade americana com uma comitiva para participar da Assembleia Geral da ONU. A 80ª edição do evento seguirá até quarta (24/9). Entre as autoridades que acompanham o Chefe do Executivo está Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores.

No encontro da Organização das Nações Unidas, Lula, assim como outros presidentes, abordará pautas de geopolítica. Segundo a Agência Brasil, o petista, como já é tradição, será o primeiro a discursar no debate geral da terça-feira (23/9).

A agenda do presidente, no entanto, começará antes da Assembleia Geral da ONU. Isto porque na segunda (22/9), ele estará na sessão da Confederação Internacional de Alto Nível para Resolução Pacífica da Questão Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados (convocada por Arábia Saudita e França).

Na quarta (24/9), acompanhado de representantes de cerca de 30 países, o Chefe do Executivo brasileiro irá a outro evento: Em Defesa da Democracia e Contra o Extremismo. Um encontro sobre crise climática está agendado para o mesmo dia.

Ainda em Nova York, Lula estará em um evento cujo objetivo é ampliar o apoio à construção do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Neste caso, o encontro é organizado pelo Brasil e o fundo, a ser lançado em Belém (PA), visa financiar a preservação de florestas.

A viagem aos Estados Unidos acontece em meio à tensão política entre o petista e Donald Trump, presidente americano, que divergem sobre tarifas e sanções. Como uma maneira de evitar constrangimentos fora do Brasil, Lula reduziu a comitiva que costumava acompanhá-lo. Em seu perfil oficial no Instagram, o presidente publicou um vídeo descendo do avião, e escreveu: “Boa tarde, Nova York” (além de citar seus compromissos por lá).