Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar

A amizade entre Virginia Fonseca e Neymar Jr. voltou aos holofotes. No Sabadou (SBT) do último sábado (20/9), a influenciadora fez uma chamada de vídeo ao vivo com o craque para surpreender Dedé Santana, que se emocionou ao falar com o jogador.
Fora da TV, o clima azedou. Segundo o portal LeoDias, Virginia também ligou para Neymar de madrugada (por volta das 2h), o que teria desagradado Bruna Biancardi. Virginia confirmou a ligação e disse ter pedido desculpas. Bruna, porém, contestou: “Não foi uma situação isolada… ela já demonstrou falta de postura comigo, inclusive dentro da minha casa. Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim”.
Fonte: Metrópoles