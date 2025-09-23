23/09/2025
Universo POP
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar
Ex de Vini Jr., Maju Mazalli, reage em meio à treta entre Bruna Biancardi e Virginia

Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A amizade entre Virginia Fonseca e Neymar Jr. voltou aos holofotes. No Sabadou (SBT) do último sábado (20/9), a influenciadora fez uma chamada de vídeo ao vivo com o craque para surpreender Dedé Santana, que se emocionou ao falar com o jogador.

Foto: Instagram/Reprodução

Fora da TV, o clima azedou. Segundo o portal LeoDias, Virginia também ligou para Neymar de madrugada (por volta das 2h), o que teria desagradado Bruna Biancardi. Virginia confirmou a ligação e disse ter pedido desculpas. Bruna, porém, contestou: “Não foi uma situação isolada… ela já demonstrou falta de postura comigo, inclusive dentro da minha casa. Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim”.

Fonte: Metrópoles

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost