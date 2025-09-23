23/09/2025
Em Nova Iorque, Mailza diz que o Acre mostra que é possível conservar e se desenvolver

A vice-governadora participou de uma reunião com outros representantes de estados subnacionais e falou sobre o papel de liderança do estado nas políticas ambientais

Nova Iorque, multicultural, é considerada a capital do mundo por reunir culturas, línguas e ideias de todos os cantos do planeta. Em cada esquina, respira-se inovação e pulsa o futuro.

Representantes de diversos estados brasileiros e de países comprometidos com a agenda ambiental global. Foto: Diego Gurgel/Secom

É na cidade norte-americana que a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, participa da Semana do Clima, um importante encontro internacional onde estão reunidos representantes de diversos estados brasileiros e de países comprometidos com a agenda ambiental global.

O evento, realizado paralelamente à 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), tem como foco o fortalecimento da cooperação internacional no enfrentamento das mudanças climáticas, além da promoção de estratégias para o desenvolvimento sustentável, especialmente na região amazônica.

Nesta terça-feira, 23, a vice-governadora participou de uma reunião com outros representantes de estados subnacionais e falou sobre o papel de liderança do estado nas políticas ambientais.

Evento tem como foco o fortalecimento da cooperação internacional no enfrentamento das mudanças climáticas. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Nova Iorque recebe o mundo para discutir o futuro do planeta, e o Acre está presente. Participamos de um encontro com representantes de outros estados do Brasil e de outros países, trocando experiências, em que reafirmamos nosso compromisso com a proteção da Amazônia. O Acre segue firme, mostrando que é possível conservar e se desenvolver de forma sustentável”, afirmou Mailza.

O secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, também enfatizou os avanços do Acre em áreas como REDD+, monitoramento ambiental e valorização dos saberes tradicionais. Segundo o gestor, o encontro representa uma oportunidade para consolidar parcerias e ampliar o acesso do Estado a investimentos internacionais voltados à conservação e ao desenvolvimento sustentável.

“A participação do Acre nesse espaço de diálogo internacional reforça seu protagonismo em iniciativas voltadas à proteção ambiental e à economia verde”, avaliou.

