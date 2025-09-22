Em Nova York, Janja vai a culto evangélico no Harlem: “Louvor”

Em viagem a Nova York, nos Estados Unidos, a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, compareceu a um culto nesse domingo (21/9) na igreja batista Abyssinian Baptist Church, localizada no Harlem.

A igreja é uma das mais antigas do segmento batista entre a população afroamericana dos Estados Unidos. Durante a cerimônia, o pastor Kevin R. Johnson fez uma saudação à primeira-dama.

Em publicação nas redes sociais, Janja elogiou o discurso do líder religioso. “Agradecida por esse domingo de louvor e muito simbolismo em uma igreja histórica”, escreveu.

“As palavras do Reverendo Kevin sobre a importância de não nos silenciarmos sobre tudo o que temos vivido no mundo me tocaram profundamente”, completou.

Recentemente, a primeira-dama tem feito um movimento de aproximação com comunidades evangélicas no país, sobretudo entre as mulheres. Em entrevista ao podcast Papo de Crente, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Janja afirmou que as agendas têm sido importantes para “fazer conexões” com o público.

“Para mim tem sido um momento de revelação, de me sentir confortável nesses ambientes, e bem acolhida. Tem sido bom a gente conseguir conversar e fazer algumas conexões que talvez não estivessem bem firmes”, disse.