Em recado a Trump, Moraes diz que “soberania jamais será negociada”

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou, nesta terça-feira (2/9), em comentário antes de iniciar a leitura do relatório da ação penal que analisa suposta trama golpista ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, que a soberania nacional jamais será negociada.

Julgamento do chamado "núcleo crucial" do inquérito do golpe

“A soberania nacional é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto no inciso primeiro do artigo primeiro da Constituição Federal. Não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou estorquida”, disse Moraes em recado ao presidente norte-americano, Donald Trump.

Aguarde mais informações